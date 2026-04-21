Rubano piante di ulivo secolari: individuati e deferiti gli autori

I militari dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Alatri, lo scorso fine settimana, durante un controllo del territorio finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati predatori, nel transitare in una zona periferica della cittadina ernica, notavano all’interno di un terreno, due persone dedite a caricare su di un camion un escavatore.

Insospettiti i militari procedevano al controllo dei due soggetti, entrambi di Arnara e con precedenti penali ed approfondivano gli accertamenti sui mezzi da lavoro nonché contattavano la proprietaria del terreno, una donna di Alatri.

Quest’ultima denunciava il furto di due piante di ulivo secolari che erano state espiantate dal suo podere.

Immediatamente i Carabinieri si portavano presso l’abitazione dei due soggetti ove trovavano le due piante di ulivo che sottoponevano a sequestro.

I due giovani venivano deferiti in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Frosinone per “furto aggravato in concorso”.

È obbligo rilevare che gli indagati sono, allo stato, solamente indiziati di delitto e la loro posizione sarà definitivamente vagliata giudizialmente solo dopo la emissione di una sentenza passata in giudicato in ossequio ai principi costituzionali di presunzione di innocenza.