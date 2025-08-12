Rubano alcuni cellulari e poi scappano: rintracciati e arrestati i due ladri

Cisterna di Latina – Due cittadini extracomunitari di 30 e 38 anni sono stati arrestati per furto in flagranza di reato dagli agenti della Polizia Locale di Cisterna. Tutto è accaduto l’altra mattina in pieno centro quando due addetti alla consegna di merci negli esercizi commerciali si sono momentaneamente allontanati dal loro furgone senza chiudere a chiave le portiere del veicolo. Al loro ritorno si sono accorti che il telefono cellulare che avevano lasciato all’interno del rispettivo mezzo era sparito.

Entrambe le vittime, accortesi del furto, si sono presentate al Comando di Polizia Locale mentre gli agenti stavano già analizzando le registrazioni del sistema di videosorveglianza. Evidenti le identiche modalità con le quali erano stati messi a segno i colpi.

Gli agenti grazie alle registrazioni hanno individuato la scena dei furti e ottenuto una sorta di identikit degli autori con caratteristiche fisiche e abbigliamento. Così nel corso delle ispezioni nelle aree immediatamente vicine al centro, nel giro di pochi minuti sono stati individuati i due uomini corrispondenti alle caratteristiche indicate mentre camminavano verso la periferia della città. Entrambi sono stati accompagnati presso il Comando di corso della Repubblica dove sono stati sottoposti a perquisizione personale che ha consentito di rinvenire i telefoni cellulari per i quali era stata presentata denuncia di furto.

Sono stati posti sotto sequestro altri due apparecchi telefonici al fine di accertarne la provenienza ed una carta bancomat intestata ad un cittadino residente in provincia di Frosinone che, contattato, ha confermato di aver subito il furto dei propri effetti personali, tra cui la carta bancomat, mentre stava scaricando il proprio autocarro presso un cantiere sito a Latina Scalo.

I due ladri sono stati arrestati in flagranza di reato e, su disposizione del magistrato di turno, posti agli arresti domiciliari presso il luogo di dimora, in una città della provincia di Latina in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto fissata per mercoledì 13 agosto.

Sono in corso ulteriori accertamenti finalizzati a conoscere la posizione dei due stranieri circa la posizione rispetto alla regolarità del soggiorno in Italia.

La Polizia locale di Cisterna di Latina fa appello a quanti abbiano subito furti analoghi a contattare il Comando (0696834324) al fine di procedere alla restituzione dei due telefoni sequestrati.