Ruba una “Smart for two” e oppone resistenza ai carabinieri: arrestato 20enne

I Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della locale Compagnia, coadiuvati dalla Polizia Locale della Città di Alatri, con grande sinergia e collaborazione hanno tratto in arresto per “furto aggravato” e “resistenza a pubblico ufficiale” un 20enne di Alatri, già censito.

Nella circostanza, i Carabinieri venivano chiamati in ausilio dalla Polizia Locale, poiché questi ultimi, mentre erano intenti ad effettuare dei rilievi di un sinistro stradale tra due veicoli, avevano notato particolare agitazione di uno dei due conducenti coinvolti. I militari, ivi giunti, procedevano ad immediati controlli, a seguito dei quali accertavano che uno dei due veicoli, una “Smart for two”, era stato rubato poco prima in Alatri ed apparteneva ad una signora del posto che l’aveva parcheggiato nei pressi dell’abitazione della figlia.

Il giovane colto nella flagranza, tentava di fuggire opponendo anche una resistenza ai militari che riuscivano immediatamente ad immobilizzarlo.

Lo stesso veniva condotto presso gli uffici della Compagnia Carabinieri di Alatri per gli adempimenti del caso e successivamente dichiarato in arresto.

L’Autorità Giudiziaria ne disponeva la sottoposizione agli arresti domiciliari presso la sua abitazione in attesa di giudizio direttissimo, mentre l’autovettura veniva riconsegnata alla legittima proprietaria.