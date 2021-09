Ruba due statue da giardino in un esercizio commerciale: nei guai 31enne di Sora

Nel pomeriggio di ieri in Ceprano, i militari della locale Stazione, a conclusione di attività investigativa deferivano in stato di libertà per il reato di “furto” un 31enne di Sora, già censito per reati contro il patrimonio. Le indagini svolte dai militari consentivano di accertare che il predetto alcuni giorni fa aveva rubato due grosse statue da giardino raffiguranti leoni da un noto esercizio commerciali della zona. La refurtiva, (in foto), veniva sottoposta a sequestro.

COMUNICATO STAMPA

