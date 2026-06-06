Rotondo cala le carte: ecco chi guiderà Pontecorvo nei prossimi cinque anni

Di Augusto D’Ambrogio

PONTECORVO – La nuova amministrazione comunale guidata dal sindaco Anselmo Rotondo è pronta a mettersi al lavoro. Dopo una serie di consultazioni con la maggioranza, il primo cittadino ha definito la composizione della giunta e distribuito le deleghe ai consiglieri, dando ufficialmente il via al suo terzo mandato alla guida della città.

A ricoprire il ruolo di vicesindaco sarà Annagrazia Longo, che riceve deleghe strategiche tra cui Urbanistica, Arredo Urbano, Transizione Ecologica e Tutela degli Animali. Nella squadra di governo trovano spazio anche Annalisa Paliotta, con competenze su Igiene, Sanità, Pubblica Istruzione ed Edilizia Scolastica, Michele Siriano Notaro ai Lavori Pubblici, Viabilità e Bilancio, Massimo Santamaria al Turismo, Spettacolo, Eventi e Programmazione Europea, e Massimiliano Rocco Colarilli, che seguirà Manutenzione, Servizi Cimiteriali e rapporti con l’Università.

Tra le novità figura anche la proposta di affidare la presidenza del Consiglio Comunale a Katiuscia Mulattieri, mentre tutti i consiglieri eletti riceveranno specifiche deleghe per contribuire all’attività amministrativa.

Il sindaco ha scelto di mantenere per sé le deleghe a Personale, Polizia Municipale e Protezione Civile, settori considerati particolarmente delicati e centrali nell’azione di governo.

Tra le priorità indicate da Rotondo ci sono il completamento di opere pubbliche già avviate, la manutenzione del territorio, il rilancio delle infrastrutture e l’attuazione dei progetti finanziati con fondi sovracomunali. Un programma che punta a dare continuità amministrativa e a tradurre rapidamente in risultati concreti il consenso ottenuto alle urne.

Con il primo Consiglio Comunale alle porte, Pontecorvo si prepara dunque ad aprire una nuova fase amministrativa, con una squadra definita e obiettivi già fissati per i prossimi mesi.

In foto Anselmo Rotondo