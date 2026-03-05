Rotary Club Frosinone, partecipazione e dialogo all’incontro “Raccontare il Quirinale”

Si è svolto venerdì 27 febbraio, alle 19.30, presso l’Hotel Bassetto a Ferentino un partecipato incontro, promosso dal Rotary Club di Frosinone, che ha visto come ospite d’eccezione una delle firme più autorevoli del giornalismo italiano: la quirinalista del TG3 Rita Cavallo.

Con uno stile narrativo appassionante e ricco di aneddoti, la giornalista è stata protagonista di una intensa e coinvolgente relazione dedicata al suo lavoro e al racconto delle dinamiche del Quirinale, accompagnando il pubblico “dietro le quinte” del Palazzo e offrendo uno sguardo privilegiato sull’attività istituzionale del Capo dello Stato e sul ruolo centrale che il Quirinale svolge nell’attività democratica del Paese. Un racconto capace di coniugare rigore professionale e passione civile, suscitando grande interesse e partecipazione tra i presenti.

A moderare l’incontro è stata la giornalista Alessandra Arcese che ha guidato il dialogo favorendo un confronto dinamico e stimolante anche attraverso le domande del pubblico.

A margine, il Presidente del Rotary Club di Frosinone, dott. Mario Prata, ha sottolineato come l’iniziativa abbia rappresentato un’importante occasione per avvicinare il territorio alle istituzioni, rafforzando quel ponte tra comunità locale e dimensione nazionale che il Rotary Club Frosinone promuove da sempre attraverso il proprio impegno culturale e sociale. Il Presidente, inoltre, ha ricordato l’azione costante del Club sul territorio, orientata alla promozione dei valori di servizio, responsabilità e cittadinanza attiva.

L’evento si è concluso in un clima di grande cordialità, confermando ancora una volta il ruolo del Rotary Club Frosinone quale spazio di incontro, approfondimento e crescita condivisa per la comunità.

Correlati