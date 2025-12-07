Rotary Club Frosinone e Banca Popolare del Frusinate insieme per la “Stanza contro la violenza sulle donne”

Grande adesione all’iniziativa denominata “Stanza contro la violenza sulle donne” promossa dal Rotary Club Frosinone con il sostegno della Banca Popolare del Frusinate per contribuire alla realizzazione della “Sala Rosa” presso il Comando Provinciale dei Carabinieri di Frosinone. Un progetto di grande valore sociale, nato con l’obiettivo di offrire un ambiente protetto e accogliente a tutte le donne vittime di violenza che si rivolgono alle forze dell’ordine in un momento particolarmente delicato della loro vita. Il 21 novembre scorso, presso “La Saletta Centro delle Arti” a Frosinone, si è tenuta una serata musicale organizzata per la raccolta fondi da destinare all’importante progetto. L’evento, a scopo benefico, ha riscosso una notevole partecipazione. Ad allietare la folta platea, La Kaliffa Band “Non è ancora finita questa favola” che ha magistralmente condotto il pubblico in un viaggio nel mondo di Franco Califano, tra emozioni, ricordi e poesia. La serata è stata l’occasione per ribadire le nobili finalità del progetto promosso dal Rotary Club Frosinone che da sempre orienta la sua azione sul territorio nella promozione di attività dal forte impegno civico. Il Presidente del Rotary Club di Frosinone, dott. Mario Prata, ha rivolto un sincero ringraziamento a tutti i sostenitori dell’iniziativa lodandone sensibilità e attenzione verso questa tematica di grande attualità.

La Banca Popolare del Frusinate si è detta orgogliosa di partecipare e sostenere l’iniziativa “Stanza contro la violenza sulle donne”: “La missione di una banca popolare, profondamente radicata nel territorio, va ben oltre il sostegno allo sviluppo economico: riteniamo fondamentale promuovere e difendere il benessere sociale della comunità che serviamo ogni giorno. Per questo motivo abbiamo scelto di appoggiare con convinzione un’iniziativa che si inserisce in un contesto di forte impegno civile e che richiama con urgenza l’attenzione su un fenomeno drammatico e purtroppo sempre attuale. La violenza di genere rappresenta una ferita aperta nella nostra società, un problema diffuso che richiede non solo strumenti normativi e istituzionali, ma anche un profondo cambiamento culturale. Sostenere la “Sala Rosa” significa per noi contribuire concretamente alla costruzione di un percorso di ascolto, protezione e rispetto, garantendo alle donne un luogo in cui possano sentirsi al sicuro“.

“Partecipare a questo impegno comune – sottolineano i referenti della Banca Popolare del Frusinate – è per il nostro Istituto un dovere morale, oltre che un atto coerente con la nostra vocazione cooperativa: essere presenti, attenti e solidali verso le persone, specie verso chi vive situazioni di fragilità. Ringraziamo il Rotary Club Frosinone per averci reso partecipi di questo importante progetto e il Comando Provinciale dei Carabinieri per il lavoro quotidiano svolto nella tutela dei cittadini e nel supporto alle vittime. La Banca Popolare del Frusinate continuerà a sostenere con impegno tutte le iniziative che promuovono la coesione sociale e la difesa dei diritti fondamentali della persona, nella convinzione che la forza di una comunità si misuri anche dalla sua capacità di proteggere i più vulnerabili. Insieme possiamo costruire un territorio più sicuro, più umano e più attento al valore della vita e della dignità di ogni donna e di ogni essere umano“.

L’iniziativa del Rotary Club Frosinone è un esempio di come il volontariato e la collaborazione tra associazioni, istituzioni e realtà del territorio possano generare progetti di vera utilità sociale.

