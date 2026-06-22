ROTARY CLUB FIUMICINO PORTUS AUGUSTI: SERGIO MARTUSCELLI PRONTO A GUIDARE IL CLUB ANCHE PER L’ANNO ROTARIANO 2026 – 2027

Fervono i preparativi per il tradizionale Passaggio della Campana del Rotary Club Fiumicino Portus Augusti, appuntamento che segna l’inizio del nuovo anno rotariano e rinnova l’impegno del Club al servizio della comunità.

L’evento, in programma il 25 giugno 2026, vedrà la conferma alla presidenza di Sergio Martuscelli, che guiderà il Club anche per l’anno rotariano 2026-2027, assicurando continuità ai progetti già avviati e promuovendo nuove iniziative ispirate ai valori del Rotary, nel segno del servizio, dell’amicizia e dell’azione concreta a favore del territorio.

La serata rappresenterà un momento di amicizia, condivisione e rinnovato entusiasmo, durante il quale soci, autorità e ospiti celebreranno insieme il significato del servizio rotariano e l’importanza di operare per il bene della collettività. Sarà anche l’occasione per presentare gli obiettivi del nuovo anno sociale, rafforzare i legami tra i soci e rinnovare l’impegno verso i principi che da sempre contraddistinguono il Rotary.

In un clima di festa e partecipazione, il Club si appresta ad aprire una nuova stagione di progetti e iniziative, con la volontà di continuare a essere un punto di riferimento per la comunità locale e per quanti condividono gli ideali di servizio e solidarietà che animano l’azione rotariana.

Particolare attenzione sarà dedicata allo spirito del Service Above Self, principio guida dell’azione rotariana, e all’importanza delle donazioni alla The Rotary Foundation, considerata il cuore pulsante e il motore propulsore dei programmi umanitari, educativi e sanitari realizzati nel mondo. Attraverso il sostegno alla Fondazione, i rotariani trasformano la generosità in progetti concreti, capaci di migliorare la vita delle persone e di promuovere pace, salute, istruzione e sviluppo sostenibile.

Importante è anche l’impegno del club al livello internazionale promuovendo gemellaggi e progetti con club esteri. Il nuovo anno rotariano si apre dunque all’insegna della continuità, dell’impegno e della visione, con l’obiettivo di rafforzare ulteriormente la capacità del Club di servire la comunità e contribuire, attraverso la Fondazione Rotary, a costruire un mondo migliore.