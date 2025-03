“ROSA è Forte”: successo del corso di difesa per le donne

Si è concluso l’8 marzo il progetto “ROSA è Forte”, il corso di difesa personale destinato alle donne organizzato dal Comune di Cisterna e curato dall’Associazione sportiva Fight Club: suddiviso in otto lezioni a titolo completamente gratuito che si sono tenute presso il Centro polivalente di Cisterna, il corso ha ottenuto un ottimo riscontro con la partecipazione a ciascuno dei quattro incontri di oltre 50 donne.

Le lezioni sono state tenute dal maestro Lamberto Frasca (cintura nera 6° DAN) affiancato da altri otto istruttori per l’addestramento.

«Questo 8 marzo è stata una giornata davvero speciale, e non è una coincidenza che l’evento di chiusura sia stato programmato proprio per oggi – sottolinea l’assessora allo sport del Comune di Cisterna Gaetana Capasso – perché volevamo sottolineare l’importanza delle donne, un giorno dedicato a celebrarle e a ringraziarle per il loro contributo fondamentale. Questo corso non è stato solo un’opportunità per apprendere tecniche di difesa, ma anche un momento di crescita personale, in cui ogni donna ha potuto rafforzare la propria fiducia e consapevolezza. È stato un piacere e un onore vedere così tante donne impegnate a migliorarsi e a creare legami forti, non solo con le altre, ma anche con sé stesse. L’auspicio – conclude l’assessora – è quello di poter continuare con altre edizioni. Grazie a tutti coloro che hanno reso possibile questo percorso, dai docenti a chi ha supportato l’iniziativa, affinché fosse un successo. Ogni piccolo gesto e ogni contributo ha fatto la differenza».