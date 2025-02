“ROSA è Forte”: parte il corso di autodifesa per le donne

Cisterna di Latina – Prende il via sabato mattina presso il Centro polivalente di San Valentino “ROSA è Forte”, il corso di difesa destinato alle donne organizzato dal Comune di Cisterna che ha aderito alla proposta dell’Associazione sportiva Fight Club.

Un progetto destinato alle donne alle quali viene offerta la possibilità di avere lezioni di tecniche di autodifesa a titolo completamente gratuito. L’iniziativa ha riscosso un notevole gradimento e ad oggi si sono già registrate 48 iscrizioni, che peraltro sono ancora aperte.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare i numeri 3383615401 e 06.9677752.

Le lezioni si terranno sempre il sabato mattina dalle ore 10 alle ore 12 secondo questo calendario: 8, 15 e 22 febbraio per concludersi l’8 marzo, giornata della festa della donna. Il corso è affidato al maestro Lamberto Frasca cintura nera 6° DAN e per l’addestramento saranno operativi otto istruttori.

«È con orgoglio – sottolinea l’assessora allo sport del Comune di Cisterna Gaetana Capasso – che assistiamo al debutto della prima edizione di “ROSA è Forte”, un’iniziativa pensata per promuovere la sicurezza e l’autodifesa tra le donne della nostra comunità. Questo corso gratuito di difesa personale, tenuto dal Maestro Lamberto Frasca, offrirà un’opportunità per apprendere tecniche fondamentali che aumentano la consapevolezza e la sicurezza personale. Con quattro incontri dedicati le partecipanti potranno acquisire non solo abilità pratiche, ma anche un momento di empowerment che speriamo possa rendere ogni donna più forte e sicura di sé. Per noi – conclude – è una grande soddisfazione apprendere che questa iniziativa ha raccolto un numero di adesioni decisamente superiore alle aspettative».