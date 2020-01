Roma – Università Sapienza. Nasce Techne e la gestione diventa ISO 9001

Ancora una volta con i suoi 700 anni di storia l’Università Sapienza di Roma apporta il suo importante contributo allo sviluppo della società e della conoscenza attraverso la ricerca, la formazione di eccellenza e di qualità e la cooperazione internazionale.

Protagonista di questa svolta epocale è il dipartimento di Chimica e Tecnologia del Farmaco con il nuovo laboratorio Techne, struttura di ricerca, didattica e di servizio che comprende 3 unità produttive di metodologie. Dalle analisi cromatografiche e spettroscopiche alla Risonanza Magnetica Nucleare ai metodi di Farmacopea.

Queste sono le principali attività del nuovo team del Techne che ha recentemente brillantemente acquisito un Sistema di Gestione Qualità che opera in conformità ai requisiti della norma UNI EN ISO 9001:2015. Un passo necessario per aprirsi al mondo dell’impresa, attraverso una gestione certificata e organizzata a garanzia dei servizi proposti. Ma non è tutto.

Presenti anche attività strategiche, come quella di consulenza e conto terzi a favore di enti pubblici e privati. Attività, il cui scopo, è quello di valorizzare le conoscenze scientifiche attraverso il rilascio di brevetti con gestione dei diritti di proprietà intellettuale, di sviluppare e realizzare attività di ricerca e di consulenza, di sottoscrivere accordi di collaborazione e partecipare a progetti di ricerca nazionali e internazionali.

La multidisciplinarietà ed il know-how del Dipartimento di Chimica e Tecnologia del Farmaco fa si che il laboratorio Techne sia un interlocutore privilegiato in analisi e ricerca di interesse pubblico nel campo della salute e degli alimenti. Le molteplici attività di ricerca ed attività per conto terzi testimoniano il rapporto a carattere interdisciplinare tra mondo della ricerca e mondo delle imprese che contraddistingue i gruppi di questo dipartimento strategico.

“In qualità di Direttore del Dipartimento di eccellenza di Chimica e Tecnologie del Farmaco alla Sapienza – sottolinea il Prof. Bruno Botta – sono onorato di esser riuscito a realizzare questo Laboratorio certificato Iso9001:2015 grazie ad un Team di alto profilo scientifico. I nostri laboratori “strategici” rappresentano di fatto un primo passo a garanzia del lavoro di qualità che svolgiamo per conto di enti pubblici e privati. L’obiettivo nell’immediato futuro – conclude Botta – è sicuramente quello di implementare le attività del laboratorio Techne in modo da soddisfare le esigenze di un mondo pubblico e privato che richiede standard qualitativi sempre più avanzati ed in continua evoluzione”.