Roma, troppa folla in Centro: chiuso un tratto di via del Corso

Un tratto di via del Corso, a partire da piazza del Popolo, è stato temporaneamente chiuso a partire dalle 17.45 su disposizione della polizia per evitare assembramenti. Le strade del centro storico, in questo ultimo fine settimana prima di natale, sono infatti più affollate del solito e per attraversarle, come disposto da un’ordinanza sindacale, è obbligatorio indossare la mascherina.La polizia, in campo con le altre forze dell’ordine per verificare la corretta applicazione della normativa anti Covid attraverso il distanziamento fisico e l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, in caso di assembramento, dispone la chiusura temporanea di aree, piazze e vie.

fonte Leggo