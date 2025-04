Roma si prepara all’ultimo saluto a Papa Francesco: attese oltre 200.000 persone

Saranno almeno 200.000 le persone attese nella Capitale per le esequie di Papa Francesco, secondo quanto emerso ieri durante il Comitato Nazionale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, riunitosi in Prefettura a Roma sotto la presidenza del Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi.

Alla cerimonia, in programma sabato, è previsto anche l’arrivo di oltre cento delegazioni straniere, segno della vasta eco internazionale suscitata dalla scomparsa del pontefice argentino.

Il Consiglio dei Ministri ha proclamato cinque giorni di lutto nazionale, iniziati ieri e in vigore fino a sabato. Una durata che supera quella stabilita in occasione della morte di Giovanni Paolo II nel 2005, per la quale furono indetti tre giorni di lutto.

In segno di cordoglio, il Governo ha stabilito che sabato sarà osservato un minuto di raccoglimento in tutti gli uffici e nelle scuole pubbliche di ogni ordine e grado. Qualora gli istituti risultassero chiusi, il momento di silenzio sarà osservato nel primo giorno utile di riapertura.

L’imponente macchina organizzativa per garantire la sicurezza e la gestione dei flussi è già in moto. Roma si prepara così a vivere un evento di portata storica, nel raccoglimento e nella memoria.