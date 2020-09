Roma – Sfratto Lazio Nuoto, Ciacciarelli/Foglio (Lega): “Solidarietà alla società, un disastro firmato PD e M5S”

“Solidarietà alla società Lazio Nuoto che per trent’anni ha garantito sport di livello nel quartiere Garbatella, e che ora si ritrova sfrattata dal Comune di Roma”, così, in una nota, il consigliere regionale del Lazio Pasquale Ciacciarelli, presidente della V Commissione Sport, ed il consigliere dell’VIII Municipio di Roma Capitale Simone Foglio. “Il Tar solo poche settimane fa ha dato ragione alla Lazio Nuoto. Tutto ciò, però, non è valso a salvare la struttura. Il Comune ha deciso di intervenire imponendo lo sfratto alla S.S. Lazio Nuoto. Emerge, in maniera sempre più vivida, l’incompetenza dei Cinque Stelle che “amministrano” Roma e della Sinistra che governa il municipio VIII, la stessa parte politica che sta facendo danni in Regione Lazio. La somma di queste due sciagure, PD e Cinque Stelle, sta producendo incompetenze politiche sui territori. Ai dirigenti, agli utenti, ai cittadini che si sono ritrovati con l’impianto fermo, la nostra solidarietà. Roma deve tornare capitale, i romani meritano di più!”.

COMUNICATO STAMPA

