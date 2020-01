Roma – Seconda Edizione del Chinese New Year Celebration

Un focus su cultura, formazione e informazione sul mercato cinese del lusso incardinato nelle celebrazioni della Seconda Edizione del Chinese New Year Celebration di Roma organizzato da Andrea Amoruso Manzari, già attivo creatore del format della Vendemmia di Roma nella Capitale. Quest’anno, infatti, il Capodanno Cinese prevede il 23 Gennaio, nei saloni del Grand Hotel Plaza di Roma, un meeting dedicato alla fascia di clientela internazionale più importante in Italia. Nello specifico, l’evento di formazione si incardina come terzo focus delle manifestazioni – oltre all’heritage cinese e all’arte della mostra sui Siti Cinesi Patrimonio dell’Unesco – dedicato ai brand del lusso aderenti ai festeggiamenti che avranno luogo a Roma, in Via Condotti, dal 20 gennaio al 2 Febbraio e i cui dettagli saranno presentati alla stampa prima della stessa tavola rotonda.

Obiettivo del meeting è il trasferimento di strumenti e contenuti utili per migliorare le performance del sales retail come informazioni istituzionali, trend di mercato, tecniche di comunicazione ed engagement, tecnologia. Oltre ad Amoruso Manzari saranno presenti, come relatori, esponenti della Fondazione Italia Cina, Il Sole 24Ore, Digital Retex, Global Blue, WeChat, Class Editori e Aeroporti di Roma. A moderare gli interventi sarà Janina Landau, giornalista di Class CNBC. L’evento, aperto a stampa ed operatori del settore, si svolgerà dalle ore 17:00 alle ore 19:00. A chiusura dei lavori sarà offerto un cocktail a tutti i partecipanti a cura della cantina del Castello di Solfagnano (PG).