ROMA, PRIMO GENNAIO DI MUSICA NEL CENTRO STORICO CON LA ‘ROME PARADE’

La Città Eterna si prepara ad accogliere uno degli appuntamenti più attesi delle festività: la Rome Parade di Capodanno. Patrocinata da Roma Capitale, la parata, giunta al 19° anno, è il più grande spettacolo in Italia di marching band e gruppi di cheerleader provenienti dagli Stati Uniti, che per l’occasione si esibiranno con formazioni omologhe o folkloristiche provenienti da diverse regioni italiane, in un ideale abbraccio tra Italia e America, durante i giorni più belli e significativi dell’anno.
Il 1° gennaio 2026, a partire dalle ore 15:30, il cuore di Roma – da Piazza del Popolo a Piazza di Spagna – si trasformerà in un palcoscenico a cielo aperto, animato da un’esplosione di musica, colori ed energia. Un caleidoscopio di suoni e coreografie che, come ogni anno, celebra l’incontro tra culture e tradizioni, regalando a cittadini e visitatori un’esperienza unica per inaugurare il nuovo anno all’insegna della festa e della condivisione.
«Roma si prepara ad accogliere, come da tradizione, questo straordinario evento. Dagli Stati Uniti e da tutta Italia, arriveranno marching band, cheerleader e bande folkloristiche. Un appuntamento imperdibile per famiglie, appassionati di musica e per chiunque voglia iniziare un nuovo anno con allegria, buon umore ed energia», dichiara Svetlana Celli, Presidente dell’Assemblea Capitolina e madrina dell’evento.
Lizzie Bone, Direttrice della Parata per gli organizzatori della Destination Events Ltd, aggiunge: «Siamo pronti, i performer sono pronti e siamo sicuri che anche i romani lo siano. L’evento di Capodanno sarà coinvolgente, ricco di cultura e spettacolo: un tributo degno della Città Eterna. Garantiremo che Roma, l’Italia e il mondo intero siano coinvolti e affascinati.»
Il concerto vedrà la presenza di affermati ensemble statunitensi come: le Disco Amigos, da New Orleans; la Key West High School Band, dalla Florida; le californiane Mission San Jose High School Warrior Marching Band and Color Guard, la Bloomington All Star Marching Band, la Esperanza Flores Ballet Folklorico e la Palm Springs High School Marching Band; la Spirit of America Productions, da Dallas; dall’Illinois, arrivano la Waubonsie Valley High School e la Lake Zurich High School Marching Band; ci sarà la newyorkese Corning Painted Post High School Hawks Marching Band; la Varsity Spirit All American rappresenta, invece, una iniziativa nazionale statunitense, che comprende cheerleaders, ballerine e artisti che si sono qualificati durante i campi estivi della Varsity Spirit. Ai numerosi gruppi americani, si affiancheranno artisti italiani, come la Folkloristica Band di Bettolle, i Caferza di Giulianova, la Frustica di Faleria, e tanti altri gruppi che allieteranno i romani e i turisti che parteciperanno al concerto itinerante.
L’ingresso all’evento è gratuito: un invito aperto a famiglie, appassionati di musica e curiosi di ogni età, per vivere insieme un Primo dell’anno indimenticabile, tra le meraviglie di Roma, nel segno della cultura, della gioia e dello spettacolo. Tutte le info su romeparade.com
ROMA, PRIMO GENNAIO DI MUSICA NEL CENTRO STORICO CON LA ‘ROME PARADE’
