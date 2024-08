Nuovo incendio aย Roma: un maxi rogo di sterpaglie รจ divampato al pratone di Torre Spaccata. Secondo quanto si apprende quattro soccorritori, un vigile del fuoco e tre operatori della protezione civile, sono stati trasportati in ospedale in codice rosso per le ustioni riportate. Sul posto la polizia. Fonte leggo.it

