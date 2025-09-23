Roma, lo sciopero generale per Gaza: la voce di un pompiere emoziona la piazza

Roma. Tra le tante voci che hanno attraversato le strade della Capitale durante il corteo per lo sciopero generale a sostegno di Gaza, ce n’è stata una che ha lasciato un segno profondo. Non proveniva da un leader politico né da un volto noto delle associazioni, ma da un uomo in divisa: un pompiere.

Il suo intervento, accolto da applausi e cori, ha ricordato a tutti che dietro ogni uniforme ci sono fragilità, responsabilità e valori che travalicano la professione.

“Noi siamo ambasciatori di buona volontà – ha detto – e dobbiamo garantire a tutti i bambini la sicurezza e la pace. Perché il soccorso lo portiamo nel sangue”.

Le sue parole hanno risuonato nella piazza gremita, richiamando uno dei cori storici legati ai vigili del fuoco, “Il pompiere paura non ne ha”. Ma lui ha subito ribaltato quella convinzione popolare:

“Qua vi sbagliate. I pompieri hanno paura, e devono averne. È la paura che ci fa tornare coi piedi per terra. Noi non siamo supereroi, siamo lavoratori come tutti gli altri. Facciamo un lavoro particolare, sì, ma restiamo esseri umani”.

Un’affermazione che ha restituito autenticità e umanità a una categoria spesso idealizzata ma raramente ascoltata nelle sue difficoltà quotidiane.

Il vigile del fuoco ha poi allargato il discorso, legando la condizione dei lavoratori alle scelte politiche del Paese:

“Per noi, per i nostri figli, per gli studenti dobbiamo protestare contro questo Stato che ci ingabbia, che continua a ingabbiarci con il riarmo. I soldi devono andare nella ricerca, nei mezzi di soccorso, nella sanità. È questo che dobbiamo fare”.

Un appello diretto, chiaro, che ha raccolto l’approvazione della folla. Parole che hanno toccato corde profonde, ricordando che la lotta non riguarda solo i lavoratori di un settore, ma l’intera società civile, i diritti, la sicurezza collettiva e la pace.

Mentre il corteo proseguiva, la voce di quel pompiere restava impressa nella memoria dei presenti. Una voce che non ha parlato di eroismo, ma di paura. Non di potere, ma di responsabilità. Non di guerra, ma di cura.

E forse proprio per questo è stata tra le più forti di tutta la giornata.

