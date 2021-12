Roma, la Clinica Santa Famiglia riprende l’attività. Ugl Salute: “Una bella notizia per i lavoratori, la città ed i pazienti”

La Clinica Santa Famiglia di Roma ha riattivato i propri servizi. “È una bella notizia – commentano Gianluca Giuliano, Segretario Nazionale della Ugl Salute e Valerio Franceschini, Segretario Provinciale di Roma – che mette di nuovo a disposizione dei pazienti e della città una struttura che è da sempre un riferimento in ostetricia e ginecologia. Il Tar del Lazio – proseguono i sindacalisti – ha ritenuto illegittima, annullandola, la procedura amministrativa che di fatto aveva revocato l’accreditamento della struttura bloccandone le attività. La Ugl Salute era subito scesa in campo, per seguire da vicino lo sviluppo della vertenza sollecitando i vertici istituzionali della Regione Lazio a salvaguardare il futuro occupazionale dei circa 340 operatori sanitari impegnati nella struttura. Ora la Clinica Santa Famiglia è di nuovo attiva e così i lavoratori potranno affrontare il nuovo anno che li attende continuando a prestare con la massima serenità e la riconosciuta professionalità la loro opera” concludono Giuliano e Franceschini.

COMUNICATO STAMPA