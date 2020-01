Roma – In migliaia ricordano le vittime di Acca Larenzia

Dopo 42 anni resta ancora vivo il ricordo delle vittime della cosiddetta strage di Acca Larenzia. Uno degli eventi storici, che più hanno segnato e contraddistinto il periodo che tutti ricordano come “gli anni di piombo”. Erano le 18:20 quando un gruppo di cinque militanti del Fronte della Gioventù, si accingeva ad uscire dalla sede del M.S.I. di via Acca Larenzia, per recarsi in Piazza Risorgimento ed effettuare un volantinaggio per pubblicizzare un concerto del gruppo ” Amici del Vento”. In quell’ agguato morirono Francesco Ciavatta e Franco Bigonzetti, qualche ora dopo stessa sorte toccò a Stefano Recchioni, colpito alla testa da un proiettile sparato ad altezza uomo da un agente di polizia durante gli scontri scoppiati a seguito di quel brutale duplice omicidio. L’ associazione Sora 2.0, presente alla commemorazione, ha voluto ricordare quelle vittime e in una nota stampa dichiara : ” Abbiamo voluto omaggiare le vittime di Acca Larenzia presenziando alla cerimonia commemorativa che si è svolta a Roma, e che ormai è un rituale al quale non potevamo mancare. Nonostante siano passati ben 42 anni, il ricordo di quegli eventi ancora vive in ognuno di noi. Giovani ragazzi massacrati a colpi di mitraglia, che avevano come unica colpa quella di credere in qualcosa. Qualcosa di puro e forte, come era l’ ideale di destra in quegli anni. Giovani disposti a morire pur di difendere i propri ideali. A quei ragazzi, e ai tanti altri uccisi barbaramente dall’ odio comunista, noi rivolgiamo un ricordo e un pensiero, affinché il loro sacrificio non venga dimenticato, affinché la loro morte sia presa da esempio.”

