ROMA, GUIDA INSOLITA: i trekking urbani “on the road” di giugno

Duemila copie vendute in soli due mesi: un successo per il libro di Carlo Coronati “Roma, guida insolita per esploratori urbani” (Edizioni il lupo) giunto così ora alla sua prima ristampa.

Già autore di “Roma una vera bellezza”, Coronati è artefice anche dei trekking urbani, vere e proprie “presentazioni on the road” per “vagabondare a piedi nei parchi, nelle periferie, alla scoperta della street art, dei borghetti della Capitale” tratti dalla sua guida e che, dopo molteplici sold out registrati nelle scorse settimane, continueranno la loro programmazione anche nel mese di giugno con nuovi appuntamenti – sempre nel rispetto delle distanze di sicurezza e con un massimo di 25 persone a gruppo – per far scoprire scorci inediti della Capitale totalmente immersi nel verde, tra Natura, Storia e Cultura.

Molteplici anche i progetti futuri della Casa Editrice, orientati a interessare un pubblico di lettori diversificato: i libri spaziano dalla cartografia con le mappe appena edite del CAMMINO DEI BORGHI SILENTI (Umbria meridionale) alla mappa ALTA VALLE DEL SAGITTARIO (zona di Scanno). E ancora, di prossima uscita, una guida escursionistica sui MONTI LEPINI, una guida di TECNICA DI ARRAMPICATA e una guida storica sui MONTI SIBILLINI.

I trekking insoliti su Roma hanno una durata di 4/5 ore con una lunghezza dai 10 ai 15 km, con soste in cui l’autore si sofferma a raccontare il variegato tessuto urbano narrato nel libro e a rispondere alle domande degli esploratori. Le prenotazioni si effettuano esclusivamente via email a info@edizioniillupo.it, lasciando il numero di telefono (per dettagli o maggiori informazioni il cellulare della casa editrice è +39 3299748092). Nei percorsi, non ad anello, è consigliabile raggiungere il luogo di partenza (specificato di volta in volta) con la metro o col trenino urbano, di modo da garantire la massima libertà al termine dell’escursione. Le escursioni sono sempre in programma a prescindere dal meteo avverso (salvo diluvio): in caso di annullamento saranno ricalendarizzate. La guida è disponibile nelle librerie, nei negozi online e sul sito dell’editore: https://www.edizioniillupo.it/

COMUNICATO STAMPA