ROMA, GUIDA INSOLITA: ecco le presentazioni-trekking “on the road” di maggio

È uscita da poco e ha già catturato l’attenzione di molti urban trekker della Capitale… e non solo! ROMA, GUIDA INSOLITA PER ESPLORATORI URBANI (Edizioni il Lupo), utile e curioso manuale di Carlo Coronati (già artefice del saggio “Roma una vera bellezza”) per scoprire a piedi o in bici percorsi e scenari romani immersi di storia e natura, propone ora una serie di escursioni insieme all’autore per vivere da vicino un’avventura escursionistica di una mezza giornata (tutta camminando). Le presentazioni “on the road” avranno il costo di €10 che vale come buono acquisto valido fino al 31/12/2021 da utilizzare per libri e carte editi dalla casa editrice, per eventi e/o manifestazioni e, ovviamente, per la guida in questione. Le prenotazioni potranno essere effettuate solamente tramite email a info@edizioniillupo.it, lasciando il numero di telefono (per dettagli o maggiori informazioni il cellulare della casa editrice è +39 3299748092). La durata di ogni percorso sarà di 4/5 ore con una lunghezza oscillante dai 10 ai 15 km. Nei percorsi, non ad anello, è consigliabile raggiungere il luogo di partenza (specificato di volta in volta) con la metro o col trenino urbano, di modo da garantire la massima libertà al termine dell’escursione. Le escursioni avverranno sempre, salvo diluvio, e verranno nel caso ricalendarizzate. Il numero dei partecipanti sarà limitato per ovvi motivi di distanziamento. In ogni itinerario proposto ci saranno brevi pause di approfondimento sul trekking che si sta percorrendo e sul libro in generale, più una robusta sosta per il panino. Si potrà così scoprire il variegato tessuto urbano proposto di volta in volta, seguendo anche la mappa acclusa ad ogni trekking urbano. La guida è disponibile nelle librerie, nei negozi online e sul sito dell’editore:

https://www.edizioniillupo.it/