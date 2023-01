Roma – Gianluca Quadrini interviene all’iniziativa presentata dall’UPI

“Un’ottima iniziativa è stata presentata dall’UPI, l’Unione delle Province Italiane, ieri a Roma presso il Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università Roma Tre. Ho rappresentato la Provincia di Frosinone e portato il saluto del Presidente Luca Di Stefano a un prestigioso consesso nell’occasione della presentazione del progetto “Le Comunità Educative Digitali nelle Province”. Un progetto già attivo presso l’Ateneo dal dicembre scorso, che vede come capofila, appunto, l’Unione delle Province Italiane del Lazio e si propone di costituire una rete stabile di collaborazione tra le quattro province (la nostra, Latina, Rieti e Viterbo), il Club dei Dirigenti delle Tecnologie dell’Informazione e il Dipartimento di Scienze politiche dell’Università Roma. La finalità è “assicurare alle scuole e agli enti locali di ogni territorio un punto di riferimento per la promozione delle competenze digitali tra i giovani che frequentano le scuole secondarie superiori e i corsi di formazione professionale e che vogliono sviluppare un percorso di studio e di lavoro in questo campo”.

Tra i risultati attesi dal progetto, che terminerà nel mese di settembre 2023, vi sono la realizzazione in ogni Provincia di una Comunità Educativa Digitale e lo sviluppo di attività di formazione specialistica e di orientamento universitario nei confronti dei giovani coinvolti. In questo contesto, il Dipartimento di Scienze politiche, rappresentato dalla prof.ssa Francesca Di Lascio, si occuperà, tra l’altro, di progettare, gestire ed erogare un apposito Progetto formativo per le scuole coinvolte ed un Massive Open Online Course sul tema del cyberbullismo.

La provincia di Frosinone ha visto in questo progetto un’interessante processo operativo oltre a un’ottima prospettiva nelle finalità”.

