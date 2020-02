Roma, Forza Italia. Il diritto negato! No all’abolizione della Prescrizione. Quadrini:”Bisogna battersi per far sì che la giustizia non abbia tempi infiniti”

Si è tenuta sabato scorso 22 febbraio 2020 a Roma la manifestazione di Forza italia Roma dei Coordinamenti Roma Capitale Prov. Di Roma Regione Lazio sulla distruzione della giustizia da parte del Governo.Presenti in rappresentanza del coordinamento territoriale della provincia di Frosinone ed insieme al vice coordinatore regionale azzurro ing. Gianluca Quadrini, Luigi Bianchi, Martina Sperduti, Matteo Conti, Sara Simone e Sonia Verrelli.“Era doveroso essere presenti a questo evento sulla distruzione della giustizia da parte di questo sciagurato Governo -ha dichiarato Quadrini-. Forza Italia c’è, è presente per evitare che il nostro sistema penale non sia destinato a schiantarsi, in un incidente in cui ad avere la peggio sarebbero le garanzie costituzionali, la presunzione d’innocenza, i diritti e le libertà dei cittadini.I processi non coinvolgono solo l’imputato, ma tutta la sua famiglia, i suoi affetti e le sue amicizie. Bisogna battersi per far sì che la giustizia non abbia tempi infiniti. Che gli innocenti non rimangano a vita sotto processo senza colpe. E perché i colpevoli vengano puniti tempestivamente”.

COMUNICATO STAMPA

Correlati