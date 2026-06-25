Roma, Evoluzione e Libertà: il Coordinamento dei Municipi si riunisce nella sede nazionale di Formello

Si è svolto presso la Sede Nazionale di Formello il tavolo politico del coordinamento dei municipi di Roma Capitale del partito “Evoluzione e Libertà”. Un incontro strategico focalizzato sul rilancio del territorio capitolino, sul potenziamento dei servizi ai cittadini e sulla definizione delle prossime linee programmatiche alla presenza dei massimi vertici apicali del movimento.

Al termine dei lavori, ha rilasciato una dichiarazione il Vice Segretario Nazionale Vicario, Gianluca Quadrini:

“La riunione odierna del coordinamento dei municipi di Roma Capitale, ospitata nella nostra centrale operativa di Formello, segna un passo fondamentale per il radicamento e la crescita di Evoluzione e Libertà nella più grande metropoli del Paese. Il nostro obiettivo è rimettere al centro della politica i bisogni reali dei territori, quartiere per quartiere, offrendo risposte concrete su trasporti, decoro urbano e politiche sociali. Siamo pronti a fare la nostra parte con proposte chiare, una classe dirigente preparata e una visione di futuro ambiziosa.”

“Voglio esprimere un ringraziamento profondo al Presidente Mirko Greco e al Segretario Nazionale Giuseppe Basile per la straordinaria accoglienza qui a Formello e per il costante, instancabile impegno profuso nell’organizzazione e nel coordinamento delle nostre strutture territoriali. Il mio ringraziamento più sentito va inoltre a tutti i dirigenti e ai militanti del partito, il cui lavoro quotidiano sul territorio e la cui passione rappresentano il vero motore e la vera forza trainante del nostro progetto politico a Roma e su scala nazionale.”

Il coordinamento ha confermato la volontà di avviare fin da subito una serie di tavoli tematici nei singoli municipi per raccogliere le istanze dei residenti e consolidare la presenza di Evoluzione e Libertà su tutta l’area metropolitana.