Roma: eletto vicepresidente del Cal, Gianmarco Florenzani. I complimenti di Gianluca Quadrini

Presso l’Aula consiliare del Consiglio regionale del Lazio si è svolta la seduta di insediamento, convocata dal presidente del Consiglio regionale del Lazio, Antonello Aurigemma, e l’elezione dei membri dell’Ufficio di presidenza Consiglio delle Autonomie Locali (Cal). “Questa elezione rappresenta un risultato grandissimo per tutta la provincia” afferma in una nota Gianluca Quadrini, Presidente del Consiglio della Provincia di Frosinone e Vicepresidente di Anci Lazio commentando l’esito del voto che ha visto eleggere Vicepresidente, Gianmarco Florenzani, che nella fascia dei comuni tra 0 a 5000 abitanti è risultato il più votato tra gli amministratori della provincia di Frosinone nella lista di centrodestra con 124 consiglieri comunali e terzo eletto nella lista con un totale 163 consiglieri dell’intera regione. “Desidero sottolineare che questo successo è frutto di una grande opera di squadra. – continua Quadrini – Grazie alla collaborazione e all’impegno di tutti i membri coinvolti, abbiamo ottenuto un risultato straordinario. Voglio ringraziare in particolare il Coordinatore Regionale di Forza Italia, il senatore, Claudio Fazzone, per la sua regia efficace e coordinata. La nomina di Vicepresidente per Gianmarco Florenzani è frutto dell’esperienza maturata nel tempo e del suo impegno sul territorio, contribuito significativo per questo risultato. Sono fiducioso che il suo ruolo sarà fondamentale nel promuovere lo sviluppo e il benessere della nostra comunità.” Un gioco di squadra e di unione del centrodestra sottolinea Quadrini, riconoscendo l’importanza della collaborazione e dell’unità e ringraziando i membri uscenti del CAL di Forza Italia per il ruolo svolto in maniera eccelsa, contribuendo al progresso e alla crescita dell’intero territorio. “In conclusione voglio dire che questa elezione rappresenta un momento significativo per il nostro territorio. Oggi celebriamo non solo una vittoria individuale, ma anche il trionfo della collaborazione e dell’unità nella nostra comunità. Sono convinto che insieme possiamo realizzare grandi cose per il bene comune. Auguro al Presidente del CAL e ai nuovi Membri del Consiglio un mandato di successo e di realizzazione dei progetti a beneficio di tutti i cittadini. Rinnovo il mio impegno a lavorare insieme ai nuovi eletti e a tutti gli attori coinvolti per affrontare le sfide future e costruire un futuro migliore per tutti i cittadini.”

COMUNICATO STAMPA