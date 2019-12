Roma, dall’audiovisivo alla pasticceria: le scuole diventano laboratori

Dolciumi, musica e computer in cattedra. A Roma e provincia arrivano nuovi indirizzi scolastici dal liceo sportivo ai corsi enogastronomici: gli istituti superiori di Roma, in corsa per le iscrizioni che partiranno a gennaio, aprono nuovi indirizzi che guardano soprattutto al mondo del lavoro. Mentre le scuole sono chiuse e i ragazzi restano a casa per le festività natalizie, già si pensa infatti al rientro tra i banchi quando, il 7 gennaio, partiranno le iscrizioni per l’anno scolastico 2020-2021. E sono tante le novità di cui tenere conto, per scegliere il percorso più adatto alle attitudini e alle aspettative dei ragazzi che oggi frequentano la terza media. La Regione Lazio ha infatti approvato il Piano di dimensionamento delle istituzioni scolastiche.

Tra le novità sono arrivate tre nuove sezioni sportive: una a Roma presso l’Istituto Magarotto di Casal Lumbroso, una a Sabaudia e una a Sora. Ma il restyling riguarda soprattutto i percorsi che hanno la mission di puntare dritti al futuro per accompagnare gli studenti ad inserirsi nel mondo del lavoro: «Sono stati introdotti – spiega Claudio Di Berardino, assessore alla scuola della Regione Lazio – nuovi indirizzi di studio in aree e settori dove le aziende richiedono più manodopera, come ad esempio l’indirizzo Informatica e telecomunicazioni o Enogastronomia e ospitalità alberghiera». A Roma e provincia infatti è stata ampliata anche l’offerta formativa tecnica e professionale come i percorsi in Audiovisivo all’istituto Romana di Ciampino e quelli di gestione delle acque e risanamento ambientale all’Ambrosoli a Centocelle. Le lezioni di Prodotti dolciari artigianali e industriali arrivano al Baffi di Fiumicino mentre le Relazioni internazionali sbarcano all’istituto Colombo di Roma ma anche al Pertini di Genzano e al Mattei di Cerveteri. A Palestrina arriva invece il Liceo Linguistico e a Casal Lumbroso quello Sportivo.

All’istituto Pascal di Labaro è stato attivato l’indirizzo Economico-sociale, a Guidonia nasce il liceo Musicale e, sempre nell’area metropolitana capitolina, è stata prevista l’attivazione dei percorsi in Sistemi informativi all’Istituto omnicomprensivo di Monterotondo. Verrà inoltre attivata una sezione dell’istituto Colonna presso l’Ospedale Bambino Gesù di Palidoro: si tratta di classi che nascono per i ragazzi ricoverati che desiderano portare avanti gli studi anche durante il periodo di degenza.

