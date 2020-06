Roma – Coronavirus, focolaio San Raffaele, “nessun caso positivo tra personale medico”

”In relazione ad una ‘anonima’ intervista di un presunto infermiere, apparsa oggi sul quotidiano La Repubblica, l’IRCCS San Raffaele ribadisce che con la piena ed incondizionata collaborazione della Struttura, la ASL RM 3 e la Regione Lazio stanno proseguendo l’indagine epidemiologica volta all’accertamento di quanto e del perché accaduto. Ogni illazione, pertanto, è allo stato del tutto priva di riscontro e si smentiscono le affermazioni contenute nell’articolo, ivi compresa la falsa affermazione secondo la quale vi sarebbero stati casi di positività tra il personale medico”. Così in un nota l’Irccs San Raffaele Pisana di Roma.”Si riconferma, inoltre, come l’Azienda abbia sempre posto in essere le cautele e precauzioni previste dalle norme nazionali e regionali in materia di Covid-19 e del suo contrasto, ivi compresa la messa a disposizione del personale di tutti i presidi previsti dalle norme. Allo stato sono in corso approfondimenti circa un presunto collegamento con i casi positivi riscontrati nel centro Rai di Saxa Rubra e la Direzione Sanitaria porrà a disposizione della Asl ogni documentazione al riguardo che dovesse essere richiesta”.

foto ADNKRONOS