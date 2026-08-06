Roma-Cassino, da oggi stop ai treni: pendolari costretti ai bus tra disagi e tempi di viaggio più lunghi

Ancora un agosto di disagi per migliaia di pendolari della linea ferroviaria Roma-Cassino. Da oggi e fino al 16 agosto, la circolazione ferroviaria sarà completamente sospesa per consentire l’esecuzione di lavori sulla linea, con tutti i collegamenti sostituiti da autobus.

Una situazione che, come già avvenuto negli anni precedenti, rischia di mettere a dura prova lavoratori, studenti e viaggiatori costretti a raggiungere la Capitale. I bus sostitutivi avranno come punti di riferimento la stazione della metropolitana Anagnina a Roma e il capolinea degli autobus di piazza Pertini a Frosinone. Nessun mezzo, però, effettuerà fermata a Roma Termini, costringendo gli utenti a un ulteriore cambio con la metropolitana.

Il risultato sarà un inevitabile allungamento dei tempi di percorrenza. Un viaggio da Frosinone, ad esempio, potrà richiedere quasi due ore, tra autobus e metropolitana, con il rischio di ulteriori ritardi legati al traffico stradale.

Le modifiche non termineranno a Ferragosto. Il 17 agosto la circolazione sarà interrotta tra Roma e Colleferro, mentre dal 18 al 23 agosto lo stop interesserà il tratto Roma-Ciampino. Anche in questi casi Trenitalia garantirà collegamenti sostitutivi con autobus, avvertendo però che i posti disponibili potrebbero essere inferiori rispetto al normale servizio ferroviario.

L’ennesimo stop estivo riaccende le proteste dei pendolari, che ogni anno si trovano ad affrontare viaggi più lunghi, cambi obbligati e inevitabili disagi. Se da un lato gli interventi infrastrutturali sono necessari per migliorare la rete ferroviaria, dall’altro cresce la richiesta di soluzioni capaci di ridurre l’impatto sui cittadini che quotidianamente utilizzano la linea Roma-Cassino, una delle più trafficate del Lazio.

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