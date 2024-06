Roma Caput Sport, Palazzo: “Regione al fianco dell’evento che coniuga sport con prevenzione”

La Regione Lazio è al fianco di Roma Caput Sport e Impiantistica, la seconda edizione della manifestazione ideata da Gesis Italia con il supporto dell’Università degli Studi del Foro Italico a sostegno della Fondazione Bambino Gesù.

«Abbiamo dato il nostro patrocinio a questo appuntamento che si svolgerà in una cornice d’eccezione, lo Stadio dei Marmi Pietro Mennea, perché ha il pregio di coniugare la promozione dello sport con temi come la prevenzione, la salute e la solidarietà. Invito tutti, specie le famiglie con i loro bambini, a partecipare a questa bellissima iniziativa capace di mostrare in maniera concreta i grandi benefici che sport offre da molteplici punti di vista». Lo dichiara l’assessore allo Sport, al Turismo, all’Ambiente e alla Transizione Energetica, Elena Palazzo.

«Dal 19 al 20 giugno, dalle 8 del mattino fino alle 23 – spiega l’assessore – sarà possibile accedere gratuitamente allo Stadio dei Marmi e provare, grazie al supporto tecnico offerto da enti di promozione e associazioni sportive presenti, una delle numerose attività proposte come calcio, danza, rugby, pilates, skateboard, breakdance e molto altro. In programma anche dimostrazioni cinofile. Durante le due giornate di sport, inoltre, i professionisti dell’Ospedale Pediatrico saranno a disposizione per offrire servizi di prevenzione sanitaria con consulenze di pediatri, endocrinologi, nutrizionisti, psicologi e medici dello sport».

L’ingresso a Roma Caput Sport e Impianti è completamente gratuito e avviene registrandosi al seguente link https://www.gesisitalia.it/iscrizione-roma-caput-sport-e-impiantistica.html

COMUNICATO STAMPA