Roma – Cancer Policy Award 4^ edizione, premiato Loreto Marcelli Consigliere regionale e Capogruppo del M5S

Se il numero 3 nell’immaginario popolare rappresenta il numero perfetto, questo non vale per Loreto Marcelli, Consigliere regionale e Capogruppo del Movimento 5 Stelle presso la Regione Lazio; 4 sta infatti per quarta edizione del premio intitolato “Cancer Policy Award” che il Consigliere Marcelli ha ritirato – per la quarta volta di fila – il 15 dicembre alla Camera dei Deputati e destinato, come recita la declaratoria, a chi nel corso della propria attività politica “si è distinto per nella presentazione di atti parlamentari, disegni e proposte di legge o altre attività di stretta pertinenza del Parlamento Nazionale ed Europeo, e delle Assemblee e Consigli regionali, in relazione alla difesa dei diritti dei pazienti oncologici e onco-ematologici e alla loro prese in carico da parte delle strutture sanitarie pubbliche”. Il riconoscimento in questione gli viene conferito da un importante organizzazione che sotto la denominazione assertiva “La Salute: un bene da difendere, un diritto da promuovere”, di concerto con l’altra importante associazione “Salute Donna onlus”, coordina 43 associazioni di pazienti.

Un premio meritato, frutto di una lunga serie di atti consiliari di varia natura, iniziato già all’indomani dell’elezione e sempre orientato ad accrescere l’umanizzazione e la qualità delle cure cui devono sottoporsi i pazienti oncologici; impegno che non si è mai arrestato ma che nel tempo è andato raffinandosi in termini di attenzione, modernità e centralità dell’obbiettivo rappresentato una volta per tutte dalla volontà di sostenere ed alleggerire il travagliato percorso dei malati affetti dal cancro.

Concretamente, l’autorevole giuria del Premio, composta anche da medici illustri, non ha potuto non tener conto dell’impegno profuso dal consigliere Marcelli sottoforma di una serie di mozioni presentate in aula, tutte volte al miglioramento della condizione del malato oncologico. Citiamo, ad esempio, “l’inserimento di programmi ed apparecchiature di riproduzione dell’arte e della musicoterapia nei luoghi dedicati alle cure oncologiche”, campagne di sensibilizzazione e screening come “l’istituzione della giornata del melanoma cutaneo”, proposte di semplificazione amministrativa come “la promozione di una convenzione fra INPS e Regione Lazio per velocizzare l’iter della concessione di invalidità civile dei malati oncologici e leucemici” nonché il provvedimento legislativo forse maggiormente significativo, approvato lo scorso luglio, vale a dire la Legge sulla “promozione di servizi di assistenza psico-oncologica nella rete oncologica regionale”.

Il “poker” di Marcelli, dunque, è indiscutibilmente giustificato da un ininterrotto impegno nel Consiglio regionale del Lazio.