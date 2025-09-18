Roma, Battisti (Pd): “Ferma condanna per l’aggressione avvenuta a Roma, vicinanza ai ragazzi colpiti”

“Esprimo la mia più sincera solidarietà e vicinanza ai ragazzi aggrediti ieri sera a Roma, al termine del corteo per la Palestina. Quanto accaduto in via Lanza, dove un gruppo di estremisti di destra ha teso un vile agguato armato di caschi e coltelli, è un fatto gravissimo e inaccettabile. La violenza non può e non deve mai essere considerata un mezzo di confronto politico o sociale. Colpire giovani che stavano semplicemente tornando a casa significa voler intimidire e riportare la nostra città a logiche di odio e sopraffazione che pensavamo di aver superato. Confido nel lavoro delle forze dell’ordine e della magistratura affinché vengano individuati al più presto i responsabili e assicurati alla giustizia”. Così in una nota Sara Battisti, consigliera regionale Pd del Lazio.

