Roma – Allo Spallanzani più dimessi che ricoverati

Allo Spallanzani più dimessi che ricoverati: è la prima volta dall’inizio dell’emergenza coronavirus. “I pazienti covid-19 positivi sono in totale 185. Di questi, 19 necessitano di supporto respiratorio. In giornata sono previste ulteriori dimissioni di pazienti asintomatici o paucisintomatici. I pazienti dimessi e trasferiti a domicilio o presso altre strutture territoriali, sono a questa mattina 207”. È quanto si evidenzia nel bollettino di oggi diffuso dall’Ospedale romano. “Per la prima volta – viene sottolineato nel bollettino – si inverte il rapporto pazienti ricoverati Covid-19 positivi/pazienti dimessi, più numerosi”.Il dato positivo si aggiunge a quello comunicato ieri dal capo della Protezione Civile Borrelli: la registrazione del primo calo di ricoveri in terapia intensiva dall’inizio dell’emergenza Covid-19. “Sono 3.994 i malati di coronavirus ricoverati in terapia intensiva, 74 in meno rispetto a ieri. Di questi, 1.326 sono in Lombardia”, ha detto ieri Borrelli.

Correlati