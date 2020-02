Roma – A Maggio, la quinta stagione dell’Organo di Mosè

Pillole di musica organistica echeggiano in chiesa incorniciando il Mosè di Michelangelo regalando ai turisti e a chiunque voglia trovare un momento di ristoro sonoro tanta musica diversa.

In questa piccola rassegna si potrà ascoltare l’opera completa per organo di Domenico Zipoli suonata tutta d’un fiato nel pomeriggio del 6 e durante i rimanenti 3 concerti tutte le 6 Sonate Bibliche di Johann Kuhnau che furono pubblicate dallo stesso nel 1700. Con queste fatiche Kuhnau intese dimostrare le potenzialità espressive dei suoni. Il compositore, infatti, oltre a dichiarare di essersi rifatto a modelli espressivi di autori precedenti affermò che la musica è in grado di esprimere nella stessa misura della pittura e della scultura le diverse emozioni. In aggiunta ai titoli, Kuhnau annotò in italiano, alle battute iniziali di ogni movimento, una breve descrizione di ciò che intendeva rappresentare. La natura di molte di queste annotazioni, come Il tremore degl’Israeliti alla comparsa del Gigante, può oggi sembrare bizzarra, ma era una componente fondamentale della retorica musicale barocca.

In Cantoria, a San Pietro in vincoli, parteciperanno ai pomeriggi musicali il trombettista Americo Gorello (13 Maggio) e il soprano Giulia Patruno (20 Maggio) contribuendo con brani di repertorio.

Programmi

6 Maggio – Paolo De Matthaeis (organo) – Domenico Zipoli – Sonate d’Intavolatura per Organo e Cimbalo, Op.1 (1716)

13 Maggio – Paolo De Matthaeis (organo) / Americo Gorello (tromba)

Johann Kuhnau – Sonate Bibliche (1700)

Suonata prima. Il Combattimento trà David e Goliath.

Suonata seconda. Saul malinconico e trastullato per mezzo della Musica.

Torelli, Fantini, Corelli per organo e tromba

20 Maggio – Paolo De Matthaeis (organo) / Giulia Patruno (soprano)

Johann Kuhnau – Sonate Bibliche (1700)

Suonata terza. Il Maritaggio di Giacomo.

Suonata quarta. Hiskia agonizzante e risanato.

Haendel/Mozart/Boccherini

27 Maggio – Paolo De Matthaeis (organo)

Johann Kuhnau – Sonate Bibliche (1700)

Suonata quinta. Gideon Salvadore del Populo d’Israel.

Suonata sesta. La Tomba di Giacob.

Albinoni, Bach

Basilica di San Pietro in Vincoli

Piazza di San Pietro in Vincoli, 4/A

00184 Roma

