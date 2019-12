Roma – 25enne in un giardino di abitazione privata con strumenti da scasso, arrestato

I Carabinieri della Stazione Roma Salaria, impegnati nel piano straordinario di controllo “Natale Sicuro”, hanno arrestato un cittadino albanese di 25 anni, con l’accusa di tentato furto in abitazione.

I militari, in transito in via di Villa Ada, hanno notato il malfattore aggirarsi con fare sospetto all’interno di un giardino di un’abitazione situata al piano terra.

Intervenuti nell’immediato, i Carabinieri hanno bloccato l’uomo davanti la porta d’ingresso.

La perquisizione sul 25enne, ha permesso ai militari di rinvenire e sequestrare un vero e proprio kit da scasso, composto da: piede di porco, tronchese, passamontagna, corda, guanti, chiavi e grimaldelli, il tutto occultato in un fodero di una racchetta da tennis.

