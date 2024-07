Roccasecca, XXIX edizione del Festival Internazionale “Severino Gazzelloni”. Presentato il programma

Un ricco cartellone di appuntamenti, serata di gala con la presenza di Ambra Angiolini e tanto spazio alle bande musicali,Il sindaco Sacco, l’assessore Chianta e il direttore artistico Iannotta:“Ci confermiamo la città della musica di qualità”.

La sala consiliare del Comune di Roccasecca ha ospitato la presentazione della ventinovesima edizione del Festival Internazionale “Severino Gazzelloni”, la rassegna musicale con la quale la locale amministrazione rende omaggio ad uno dei suoi figli più illustri: il Flauto d’oro.

Durante la conferenza, il direttore artistico della rassegna Giuseppina Iannotta ha illustrato il ricco programma dei concerti. Si parte il 26 luglio, con il tradizionale Concerto di Gala in via Roma, alle ore 21. Si esibirà la prestigiosa Banda dell’esercito italiano diretta da maggiore Filippo Cangiamila. Presenterà la serata Barbara Castellani. Ospite d’onore della serata Ambra Angiolini.

Trasferta a Colle San Magno per il concerto dell’8 agosto. In piazza Umberto I, alle ore 21, esibizione della Banda musicale “Evan Gorga” di Broccostella diretta dal maestro Carlo Caffarelli.

Si ritorna a Roccasecca, allo Scalo, il 13 agosto alle ore 21. In piazza Risorgimento, concerto degli Effe String Quartet.

In occasione del centenario della morte di Giacomo Puccini, il 31 agosto, alle ore 21, nel chiostro del Convento di San Francesco, andrà in scena l’opera in atto unico, “Suor Angelica”, con il coro e l’orchestra internazionale della Campania diretto dal maestro Veaceslav Quadrini Ceaicovschi.

Il Coro polifonico città di Alvito e il flauto di Francesco Pica saranno i protagonisti del “Concerto al calar del sole” dell’8 settembre, alle ore 19 presso la Chiesa di San Tommaso.

Molto prestigioso anche l’appuntamento del 14 settembre, alle ore 18,30, presso la chiesa di Santa Margherita con il concerto del Coro Virgo Fidelis del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri diretto dal maestro Dina Guetti.

Conclusione del Festival 2024 a Caprile, presso la chiesa di Santa Maria delle Grazie,il 21 novembre alle ore 18,30, con i vincitori dei premi Giambattista Creati e Terra di Severino. Premio Creati ex aequo Tommaso Nizza e Sabrina Pesce e Premio Terra di Severino Edoardo Sarandrea.

Nel corso della conferenza è stato presentato anche il libro del maestro Angelo Patamia, “Il flauto traverso nell’Italia del Settecento”.

“Una edizione molto bella del Festival – hanno spiegato il sindaco Giuseppe Sacco, l’assessore Valentina Chianta e il direttore artistico Giuseppina Iannotta – un programma ricco e variegato nel quale spiccano le bande, proprio per omaggiare Severino che ha iniziato la sua carriera nel complesso bandistico di Roccasecca. Un ringraziamento a tutti gli artisti che si esibiranno e a tutta la macchina organizzativa. Un banco di prova importante in vista del trentesimo anniversario del Festival che festeggeremo alla grande il prossimo anno, in coincidenza con l’ottocentesimo anniversario della nascita di San Tommaso. Severino e il Dottore Angelico sono le nostre glorie più grandi. Grazie anche a tutti i soggetti pubblici e privati che ci affiancano per l’organizzazione della rassegna. In conclusione ci complimentiamo con Angelo Patamia, un giovane talento di Roccasecca che, oltre a essere un valente musicista, ha dato prova delle sue qualità anche scrivendo un libro sul flauto ”.

