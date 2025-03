ROCCASECCA, VIA DELLA FILOSOFIA TOMISTICA: BOOM DI PRESENZE LUNGO IL PERCORSO DEL PENSIERO DI SAN TOMMASO

Apprezzato anche dai Frati Domenicani della Provincia San Tommaso d’Aquino in Italia:“Bellissimo: ricongiunge le strade dell’uomo con quella di Dio”.

Il Sindaco Sacco: “Siamo molto soddisfatti e siamo al lavoro per potenziare l’offerta legata al cammino”. Realizzato anche il sito internet: https://comune.roccasecca.fr.it/viadellafilosofia/

Sta destando molta curiosità e tanto interesse la Via della Filosofia Tomistica a Roccasecca. Si tratta di un percorso all’interno del borgo Castello, fino ai ruderi del maniero dove nacque San Tommaso d’Aquino, lungo il quale sono state posizionate ventisei installazioni, dalle più piccole alle più grandi, che riportano le frasi più importanti del pensiero del grande santo e filosofo.

Sin dall’inaugurazione, in tantissimi – semplici curiosi, ma anche appassionati della camminata – sono arrivati a Roccasecca e hanno deciso di affrontare questo particolare cammino, unico nel suo genere e che permette di calpestare quello stesso terreno calcato anche da San Tommaso circa ottocento anni fa .

Si parte dalla strada provinciale Castrocielo-Roccasecca, sul tratto che interseca un altro cammino, quello di San Benedetto e si sale tra i vicoli, i largari, le piazze, le antiche costruzioni, i muri a secco per arrivare fino alla Chiesa di San Tommaso sul monte Asprano. Per poi continuare a salire fino ai ruderi del parco archeologico. Un percorso che unisce insieme il piacere del camminare, con la curiosità di soffermarsi a leggere e a riflettere sulle iscrizioni che si incontrano lungo la via: ben ventisei.

La Via della Filosofia è stata apprezzata anche da diversi frati domenicani, presenti a Roccasecca per le celebrazioni tomistiche, ammirata dal cardinale Agostino Stella e dal Vescovo Gerardo Antonazzo, oltre che da tanti cittadini che stanno riscoprendo la passione per il proprio territorio. Diverse agenzie di viaggio e molte attività che propongono pacchetti turistici stanno cominciando a inserire nei loro tour della Ciociaria questa nuova destinazione, come accaduto nello scorso fine settimana.

Tra le testimonianze più significative sul gradimento del progetto, sicuramente quella pronunciata dai Frati Domenicani della Provincia San Tommaso d’Aquino in Italia, fra Giovanni e fra Gennaro: “Bellissimo: ricongiunge le strade dell’uomo con quella di Dio”

Molto apprezzata anche la sosta e l’affaccio sulla valle del Liri dai terrazzamenti riemersi dopo i lavori di riqualificazione nei pressi della Chiesa di San Tommaso. Grazie al posizionamento di una panchina ristoro, la foto e il selfie con alle spalle la piana del fiume Liri ormai sono diventati un momento irrinunciabile per chi decide di arrivare in quel luogo.

Molto spesso i visitatori vengono accompagnati dal narratore del territorio, Angelo Ciampa, che illustra loro tutte le meraviglie che incontrano lungo il percorso.

“Siamo molto soddisfatti della risposta che il progetto della Via della Filosofia Tomistica sta riscontrando – ha detto il sindaco di Roccasecca Giuseppe Sacco – stiamo lavorando per attivare sinergie istituzionali e potenziare questo percorso, arricchendolo di ulteriori offerte e nuove opportunità, anche rispetto alla promozione e alla divulgazione del pensiero tomistico. E’ questo il nostro obiettivo per il 2025, ottocentesimo anniversario della nascita a Roccasecca del grande santo”.

Per tutte le info: https://comune.roccasecca.fr.it/viadellafilosofia/