Roccasecca: venerdì 22 maggio la presentazione del libro di Massimo Sementilli ‘Il Commissario Proietti e il Figlio della Fata’

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IL COMMISSARIO PROIETTI E IL FIGLIO DELLA FATA
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Il Chiostro dell’ex Seminario di Roccasecca ospiterà venerdì prossimo, 22 maggio, alle ore 18 la presentazione del libro di un giovane autore roccaseccano, Massimo Sememtilli.
“Il Commissario Proietti e il figlio della fata” il titolo del lavoro di Sementilli.
Un libro di genere giallo, emozionante e ricco di colpi di scena.
La presentazione del volume sarà preceduta dal saluto del sindaco di Roccasecca Giuseppe Saccone dell’introduzione dell’assessore alla cultura Valentina Chianta.
A dialogare con l’autore sarà Alessandro Marcuccilli, mentre la professoressa Maria Rosaria Di Paola leggerà alcuni brani del testo.

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