Roccasecca: venerdì 22 maggio la presentazione del libro di Massimo Sementilli ‘Il Commissario Proietti e il Figlio della Fata’

Il Chiostro dell’ex Seminario di Roccasecca ospiterà venerdì prossimo, 22 maggio, alle ore 18 la presentazione del libro di un giovane autore roccaseccano, Massimo Sememtilli.
“Il Commissario Proietti e il figlio della fata” il titolo del lavoro di Sementilli.
Un libro di genere giallo, emozionante e ricco di colpi di scena.
La presentazione del volume sarà preceduta dal saluto del sindaco di Roccasecca Giuseppe Saccone dell’introduzione dell’assessore alla cultura Valentina Chianta.
A dialogare con l’autore sarà Alessandro Marcuccilli, mentre la professoressa Maria Rosaria Di Paola leggerà alcuni brani del testo.