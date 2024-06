Roccasecca, una scuola estiva per approfondire il pensiero di San Tommaso D’Aquino

Da giovedì 13 giugno e sabato 15, la Schola Divi Thomae 2024 presso la sala del Comune di Roccasecca.

Il sindaco Sacco: “Un omaggio al genio della Scolastica nel luogo dove è nato”.

Continuano le iniziative del Comune di Roccasecca per le celebrazioni del Triennio dedicato a San Tommaso d’Aquino. Questa volta si tratta di un progetto di grande spessore culturale con ricadute anche sull’economia locale.

Dal 13 al 15 giugno, presso la Sala San Tommaso di Palazzo Boncompagni si svolgerà la I edizione della Summer school, “Schola Divi Thomae 2024”, dal titolo, “La Virtù nel pensiero di San Tommaso d’Aquino”, voluta dall’amministrazione guidata dal sindaco Giuseppe Sacco, in collaborazione con l’Istituto filosofico San Tommaso d’Aquino di Napoli e la Società Internazionale Tommaso d’Aquino, sempre della sezione di Napoli.

Un evento rivolto a studenti e studiosi del pensiero dell’illustre domenicano che per tre giorni approfondiranno le tematiche della filosofia tomistica. Gli iscritti saranno ospitati a Roccasecca e, per arricchire il momento formativo, sono previste visite guidate alla chiesa di San Tommaso e al complesso del castello dei Conti d’Aquino a Roccasecca e al Museo medievale e al complesso abbaziale di Fossanova.

Si parte il 13 giugno, ore 18, con la lezione del professor Giovanni Turco dal titolo, “Il significato della Virtù a partire dall’eredità aristotelica”; il giorno successivo, dalle 9 alle 13, la lezione di don Marino Neri dal titolo, “Natura, tendenze, abiti e Virtù” e conclusione sabato 15 giugno, dalle 9 alle 13,20, con la lezione del professor Turco, “Virtù e felicità”.

“Ha molteplici risvolti postivi il progetto della Summer school – ha detto il sindaco Giuseppe Sacco – in primo luogo quello di accendere i riflettori sul pensiero di San Tommaso d’Aquino, portando a Roccasecca studenti e studiosi del tomismo. In più, la possibilità di farlo nel luogo dove Tommaso è nato, quindi dove tutto è iniziato: la nostra città. Anche in questo modo si promuove il territorio. Una iniziativa che avrà ricadute sull’economia perché i partecipanti risiederanno e dormiranno Roccasecca e che inaugura un ampio programma di percorsi di formazione su San Tommaso che possono diventare sempre più numerosi in futuro”.

“Le lezioni della Summer school sono di alto profilo – ha detto l’assessore alla cultura Valentina Chianta – abbiamo lavorato in sinergia con il professor Turco per realizzare questa iniziativa che arricchisce e qualifica l’offerta culturale della nostra città nel segno di Tommaso e che diventa anche volano di crescita e di sviluppo per l’intero territorio”.

COMUNICATO STAMPA