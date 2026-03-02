ROCCASECCA, UN RICCO CARTELLONE DI EVENTI PER SAN TOMMASO D’AQUINO

Il Sindaco Sacco: “Felice per il protagonismo delle scuole. Ai giovani è affidata la custodia del legame con il Dottore Angelico”

Roccasecca si prepara a celebrare San Tommaso d’Aquino, a ottocento e uno anni dalla nascita. Alle tradizionali cerimonie religiose si affiancheranno le consuete manifestazioni civili.

Si parte il 6 marzo, alle ore 9,00, con una iniziativa promossa dal locale istituto comprensivo: gli studenti, in abito medievale, illustreranno la vita e il pensiero del Dottore Angelico lungo i pannelli della Via della Filosofia Tomistica. Al termine il sindaco Sacco consegnerà a ciascuno di loro l’attestato di narratore del territorio. Inoltre, verrà anche premiata la classe IIIA della scuola secondaria di primo grado Capoluogo che ha partecipato al progetto “Adolescenti e cervelli diversi” promosso dall’Università La Sapienza di Roma..

In serata, alle ore 19, la tradizionale accensione del falò in via Roma organizzato dalla Pro Loco: la fiaccola per l’accensione arriverà dalla chiesa sull’Aprano, trasportata dal scout. Verranno intonati canti tradizionali in onore di Tommaso da parte delle corali locali e recitate poesie della memoria. Concluderà la serata un momento conviviale.

Il 7 marzo è in programma l’appuntamento con il convegno tomistico, nella Sala San Tommaso, a partire dalle ore 15: “La legge nel pensiero di San Tommaso d’Aquino”, a cura della Società Internazionale Tommaso d’Aquino, sezione di Napoli e in collaborazione con l’Istituto filosofico San Tommaso d’Aquino, Napoli.

Prima della messa e processione serale, alle ore 17, in via Roma, Corteo Storico dell’associazione “Fides et ratio” ed esibizione degli Sbandieratori “Le Tre Torri” di Minturno.

Nei giorni 6, 7 e 8 marzo, nei luoghi nei quali si svolgeranno gli eventi tomistici, sarà posizionato un contenitore dove poter introdurre un pensiero, uno scritto, una foto. Per San Tommaso d’Aquino e per raccontare a chi verrà dopo il rapporto, la fede e la devozione tra Roccasecca e il suo figlio più illustre.

Si tratta della Capsula del Tempo che verrà conservata presso la chiesa di San Tommaso sul monte Asprano e riaperta il 7 marzo del 2100.

Nella mattina dell’8 marzo, al termine della messa mattutina, inaugurazione nei pressi della chiesa di S. Margherita del largario intitolato al compianto Angelo Molle.

Infine, il 22 marzo, rassegna di Corali, “Terra di San Tommaso”, presso la chiesa di S. Margherita.

“Un programma ricco – ha detto il sindaco Giuseppe Sacco – che unisce la tradizione con il protagonismo dei cittadini, degli studenti e delle associazioni. Ci tengo soprattutto alla presenza delle scuole perché proprio ai giovani è affidato il futuro del legame tra Tommaso d’Aquino e la nostra città”.