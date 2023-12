rOCCASECCA, UN RICCO CARTELLONE DI EVENTI PER FESTEGGIARE IL NATALE

Il sindaco Sacco: “Manifestazioni per tutti, soprattutto per i bambini perché questa è soprattutto la loro festa. Grazie soprattutto alla Pro Loco e agli amministratori che si sono prodigati per garantire la realizzazione degli eventi”

Intrattenimento, cinema, tombolate, convivialità, musica. Ce n’è per tutti i gusti nel cartellone delle manifestazioni natalizie che si svolgeranno a Roccasecca anche grazie alla Pro Loco.

Il “Natale delle Meraviglie” di Roccasecca parte il 22 dicembre, alle ore 15,30 con la manifestazione “Aspettando il Natale”, presso la Sala Israele della Casa pastorale a Roccasecca Scalo con recita e momento di intrattenimento dedicato ai bambini, in collaborazione con l’asilo nido Raggi di Sole.

La Sala San Tommaso del Comune ospiterà il 23 dicembre, alle ore 17 la proiezione del cinema di Natale, mentre il 27 dicembre, in piazza Risorgimento si svolgerà, l’Aperibingo.

Altri due eventi prima della fine dell’anno: il 28 dicembre, alle ore 9,30, visita guidata del Borgo Castello in lis e laboratori didattici in lis, mentre per il 29 dicembre, alle ore 18, tutti al Convento di San Francesco per il brindisi di fine anno.

Si riparte nel 2024, il 2 gennaio alle 17, presso la Sala san Tommaso dell’Oratorio con la Tombolata di Natale. Invece, il 5 gennaio, sempre alle 16 presso la Biblioteca comunale, laboratorio creativo, “Cara Befana”.

Infine, conclusione il 6 gennaio con “A pranzo con la Befana”. Evento presso piazza Unità d’Italia con mercatino, musica e intrattenimento.

“Una serie di eventi e di manifestazioni – ha dichiarato il sindaco Giuseppe Sacco – per vivere in allegria e insieme le feste di Natale. Abbiamo previsto un ricco cartellone e cercato di soddisfare un po’ tutti i gusti, soprattutto quello dei bambini perché il Natale è soprattutto la loro festa. Ringrazio in particolare la Pro Loco, grazie alla quale si realizzerà questo ricca programmazione di appuntamenti e agli amministratori che si sono prodigati per la riuscita”.