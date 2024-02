Roccasecca – Un nutrito cartellone di eventi per onorare San Tommaso d’Aquino

La città di Roccasecca rende omaggio a San Tommaso D’Aquino in occasione del 750° anniversario della morte. Sono diverse infatti le iniziative messe in campo dall’Amministrazione comunale per ricordare al meglio il figlio più illustre in questa importante ricorrenza.Si parte il 3 di marzo, alle ore 18, nella Chiesa di Santa Margherita, dove è in programma la II Rassegna Corale, “Terra di San Tommaso”, con la direzione artistica del M° Marco Evangelista.Una novità per il 5 marzo: il sindaco di Roccasecca, a nome della città, omaggerà la statua del santo presso la Chiesa della Santissima Annunziata con un mazzo di fiori. Il giorno successivo, vigilia della ricorrenza, la Pro Loco accenderà il falò in via Roma.Nutrito il programma del giorno dedicato a San Tommaso, il 7 marzo. Alle ore 12,30, nella sala consiliare è prevista l’inaugurazione della mostra iconografica su San Tommaso D’Aquino curata da Camillo Marino. Alle ore 15, nella sala San Tommaso, si svolgerà la cerimonia di presentazione dei francobolli commemorativi di San Tommaso D’Aquino nel 750° anniversario della morte su iniziativa dell’Associazione P.A.M.A. Sono previsti gli interventi del Sindaco di Roccasecca Giuseppe Sacco; di Sua Eminenza il Cardinale Marcello Semeraro, Prefetto del Dicastero delle Cause dei Santi; di Sua Eccellenza il Vescovo della Diocesi di Sora-Cassino-Aquino e Pontecorvo, Monsignor Gerardo Antonazzo; di Cristiana Martini, presidente dell’associazione P.A.M.A.; di un rappresentante del Ministero dell’Innovazione e del Made in Italy e di un rappresentante di Poste Italiane. A seguire, il Convegno di Studi dal titolo, “L’amicizia nel pensiero di San Tommaso D’Aquino”, presieduto dal professor Giovanni Turco e con gli interventi del professor Don Marino Neri e del professor Monsignor Rudolf M. Schmitz. Apriranno il convegno i saluti del sindaco di Roccasecca Giuseppe Sacco e del vicesindaco Valentina Chianta. Presenzierà la giornata il Corteo storico dell’associazione “Fides et ratio” di Roccasecca.Infine, l’8 marzo: dalle ore 10 alle ore 19, sarà possibile visitare la mostra iconografica su San Tommaso D’Aquino curata da Camillo Marino, nella sala consilare del Comune. Mentre nel pomeriggio, a partire dalle ore 17, presso la sala San Tommaso, presentazione del quaderno realizzato da Pompeo Di Fazio, in collaborazione con la XV Comunità Montana “Valle del Liri” di Arce, dal titolo: “I Frati Domenicani a Roccasecca. Appunti della visita del 24 settembre 2022”. Previsti i saluti del Sindaco Giuseppe Sacco, del Commissario della Comunità montana Rossella Chiusaroli e del vicesindaco Valentina Chianta. Dialogheranno con l’autore, il giornalista e storico Fernando Riccardi e lo scrittore Alessandro Marcuccilli. A seguire, sempre nella sala San Tommaso, l’Amministrazione comunale premierà con gli Attestati di Civica Benemerenza del Triennio, i cittadini di Roccasecca che si sono distinti nel loro campo di attività e hanno dato lustro alla città. “Un nutrito cartellone di eventi per rendere omaggio a San Tommaso D’Aquino in questa storica ricorrenza e che si affiancheranno ai tradizionali appuntamenti religiosi – ha dichiarato il sindaco di Roccasecca Giuseppe Sacco – voglio ringraziare tutti coloro che hanno collaborato per la stesura del calendario delle manifestazioni, in particolare gli illustri ospiti che verranno a Roccasecca. E’ questo il nostro contributo per onorare la memoria del concittadino più illustre. Ma non si esauriscono gli appuntamenti, nel corso dell’intero 2024 sono in programma ulteriori manifestazioni dedicate a Tommaso D’Aquino”.

Correlati