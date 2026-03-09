ROCCASECCA, UN NUOVO CAMPO DI CALCIO: INAUGURATO IL LINO BATTISTA

Il Sindaco Sacco: “Lo mettiamo a disposizione della città proprio in occasione degli ottant’anni di attività della società sportiva. E non finisce qui: a breve campo numero due e pista di atletica”

Un campo sportivo nuovo, moderno, di ultima generazione, in erba sintetica. E’ quello messo a disposizione della città di Roccasecca dalla locale amministrazione comunale guidata dal sindaco Giuseppe Sacco.

Si è tenuto oggi, presso l’impianto di via Scalpello, il taglio del nastro del nuovo campo da calcio “Lino Battista”, alla presenza del sindaco Giuseppe Sacco e di tutta l’amministrazione comunale di Roccasecca. Presente tutta la società sportiva dell’Asd Roccasecca. Dalla prima squadra che milita nel campionato di Eccellenza a tutto il nutrito settore giovanile.

A impartire la benedizione al nuovo Lino Battista il diacono Pio Munno, già giocatore della locale squadra,

“Oggi è una giornata importante per Roccasecca – ha detto il sindaco Giuseppe Sacco – avevamo preso l’impegno di migliorare tutta l’impiantistica sportiva della città, anche come volano di sviluppo e di attrazione da affiancare alla già importante offerta turistica. Mi pare che stiamo procedendo come nelle intenzioni”.

“Tagliamo il nastro del campo centrale, bellissimo e nuovissimo, ma già siamo proiettati sul campo numero due: anche quello sarà sistemato a breve. Così come vanno evidenziati i lavori sulle tribune e sugli spogliatoi”.

“Sta nascendo qualcosa di importante qui in via Scalpello – ha concluso Sacco – non solo il calcio, ma ci sono due piscine, una coperta una scoperta. E poi c’è il grande sogno della pista di atletica che, passo dopo passo, sta diventando realtà. Quando si parla di politiche giovanili attraverso lo sport, possiamo dire che a Roccasecca ci abbiamo creduto e i risultati si vedono”.

“Consegniamo alla città e alla squadra dell’Asd Roccasecca un impianto adatto a festeggiare nel migliore dei modi gli ottant’anni della società e la grande tradizione calcistica della nostra città. Custodiamolo nel migliore dei modi: appartiene a tutti”.