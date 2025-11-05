ROCCASECCA, UN CONVEGNO SULLA VIOLENZA SULLE DONNE E I CENTRI ANTIVIOLENZA

In programma nella sede comunale lunedì 10 novembre dalle ore 9 alle ore 13

Una mattinata per approfondire il tema della violenza sulle donne e il ruolo dei centri antiviolenza è in programma lunedì prossimo, 10 novembre, alle ore 9, presso il Comune di Roccasecca.

Organizzato dal Comune di Roccasecca, Settore Servizi sociali, assistente sociale Simona Mezzone, si terrà il convegno dal titolo: “Dal trauma alla trasformazione: incontro tra centri antiviolenza e centri per maltrattanti”.

Dopo i saluti istituzionali del sindaco Giuseppe Sacco e del vicesindaco Valentina Chianta, sono previsti gli interventi dell’avvocato Giuliana Pagnanelli, responsabile del CAV Associazione SOS Donna con la relazione dal titolo, “Il percorso di fuoriuscita dalla violenza: il ruolo dei CAV e la necessità del lavoro di rete”. A seguire: la dottoressa Luana Conte – Criminologa, Vicepresidente CIPM Lazio APS, Esperta in psicologia dell’esecuzione penale e offender management, in tematiche e violenza di genere, con l’intervento “Un Altro Me. Dall’accoglienza alla presa in carico degli autori di violenza nelle relazioni intime”; il dottor Giuseppe Caviglia – Direttore dell’ufficio di esecuzione penale esterna di Frosinone, che parlerà di “La risposta penale e il ruolo dell’UEPE: responsabilizzazione e percorsi alternativi”. Ultimi due contributi dell’avvocato Gianmarco Simone, “La misura pre-cautelare nel codice rosso: come si concilia l’esigenza di prevenzione rispetto al dettato normativo dell’art.27 lett. b Cost” e della dottoressa Angela Nicoletti, giornalista esperta, “Il ruolo dell’informazione e delle parole nei media. Etica, linguaggio e narrazione dei fatti di violenza. Quando il racconto diventa strumento di prevenzione”.

Moderatrice dell’evento la criminologa Imma Giuliani.

La partecipazione al convegno garantisce tre crediti formativi dell’Ordine degli Avvocati.