ROCCASECCA, ULTIMO CONSIGLIO DELL’ANNO

VIA LIBERA AL REGOLAMENTO SULLE MENSE SCOLASTICHE E CONTI IN ORDINE CHE PERMETTONO DI RECEPIRE I FINANZIAMENTI PER CAMPO SPORTIVO, PRODOTTI ENOGASTRONOMICI, GIUBILEO E OTTOCENTESIMO NASCITA SAN TOMMASO

Il sindaco Sacco: “E’ stato un anno importante, ci prepariamo al 2025 nel quale celebreremo gli ottocento anni dalla nascita di San Tommaso d’Aquino”

“Peccato che la minoranza abbia abbandonato l’aula, per pretestuose lagnanze sulle procedure. Come se queste fossero più importanti dei finanziamenti conquistati dall’ente, tutti a fondo perduto. E che meritavano l’approvazione di tutti, maggioranza e minoranza.

Si è svolta l’ultima seduta del Consiglio comunale di Roccasecca. Sono stati approvati diversi provvedimenti che blindano il bilancio dell’ente governato dal sindaco Giuseppe Sacco e permettono di recepire i numerosi finanziamenti ottenuti nell’ultimo periodo, tra i quali i quattrocentomila euro per la realizzazione del manto sintetico al campo numero due del lino Battista, il contributo dell’Arsial per la promozione del Broccoletto roccaseccano, i fondi per il Giubileo e le celebrazioni dell’ottocentesimo anniversario della nascita di San Tommaso d’Aquino.

“Continua l’azione per mettere in sicurezza i conti del Comune – ha detto il sindaco – in questi anni abbiamo operato per efficientare la spesa pubblica attraverso una seria e oculata gestione delle risorse che ora ci permette di guardare al futuro con fiducia e poter programmare diversi interventi. La programmazione è lo strumento più efficace per il governo dei territori. A dimostrazione di ciò, l’approvazione di diversi provvedimenti per recepire le risorse ottenute per l’impiantistica sportiva, la valorizzazione dei prodotti tipici locali, le celebrazioni del Giubileo e dell’ottocentesimo anniversario della nascita di san Tommaso d’Aquino.

Via libera dell’assise comunale a un importante regolamento: quello sulle mense scolastiche.

“Con questo strumento – ha aggiunto Sacco – aumenteremo i livelli sicurezza e controllo sulle mense dei nostri bambini. Ci è sembrato opportuno adottarlo, perché quando si parla di infanzia bisogna utilizzare tutti gli strumenti più utili per tutelare i nostri figli”.

I provvedimenti sono stati approvati con i soli voti della maggioranza.

“Dispiace che la minoranza – ha detto ancora Sacco – abbia abbandonato l’aula quando si decidono provvedimenti così importanti per la nostra città. Avrebbero potuto dare il loro contributo a Roccasecca e alla sua crescita. Purtroppo hanno perso l’ennesima occasione per farlo, adducendo motivazioni pretestuose di ordine procedurale rispetto ai tempi di consegna dei documenti.

Il sindaco ha concluso con un bilancio del 2024: “Si conclude un anno amministrativo molto importante, proprio in questi giorni è arrivata l’importante notizia del finanziamento di quattrocentomila euro per la realizzazione del manto in sintetico per il campo numero due del Lino Battista. Questo è stato possibile grazie ad una progettualità efficace, ma anche perché i conti del nostro ente sono in salute. Voglio ringraziare tutti i consiglieri e gli assessori per il lavoro svolto. Ci aspetta un 2025 nel quale sarà centrale l’impegno per celebrare l’ottocentesimo anniversario della nascita di San Tommaso D’Aquino, una ricorrenza che riguarda tutta la Cristianità e che mette Roccasecca, sua patria natale, al centro dei riflettori. Abbiamo in animo di realizzare diverse iniziative che comunicheremo nei prossimi giorni, per le quali già c’è un programma di massima stilato con il contributo della Regione Lazio. Colgo l’occasione infine, per augurare a tutti i cittadini di Roccasecca una buona fine d’anno e un ancor migliore 2025”.