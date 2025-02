ROCCASECCA, UFFICIALIZZATO IL CARTELLONE DEGLI EVENTI CIVILI IN ONORE DI SAN TOMMASO D’AQUINO: STORIA, CULTURA, ARTE, TRADIZIONE E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO

Il Sindaco Sacco: “Prepariamoci a vivere questi appuntamenti che rimarranno nella storia della nostra città”.

Tra gli eventi: inaugurazione Sala Polivalente presso la scuola primaria capoluogo; inaugurazione Via della Filosofia tomistica; convegno tomistico; inaugurazione campana monumentale e Onorificenza San Tommaso.

Il Comune di Roccasecca ha ufficializzato il programma delle manifestazioni civili in onore di San Tommaso D’Aquino. Un cartellone ricco e variegato proprio per celebrare al meglio l’importante anniversario di quest’anno: l’ottocentesimo anniversario della nascita del Dottore angelico nel 1225 proprio a Roccasecca.

“Non potevamo non approntare un cartellone di eventi degno di questa ricorrenza – ha detto il sindaco di Roccasecca Giuseppe Sacco – abbiamo cercato di mettere insieme tante cose, spaziando tra tradizione, arte, musica e valorizzazione del territorio: il tutto nel rispetto e in onore del nostro concittadino”.

Si parte il 1 marzo, presso la sala consiliare del Comune di Roccasecca, con l’inaugurazione della Mostra sacra, “Sui passi di San Tommaso” dell’artista Armando Giordani. Il 4 marzo, nella chiesa della Ss.ma annunziata al Castello, convegno di studi dal titolo, “La speranza nel pensiero di San Tommaso D’Aquino”.

Il 5 marzo, verrà inaugurata la Sala polivalente della Scuola primaria capoluogo e aperta la Pinacoteca comunale.

Molto ricco il programma del 6 marzo, la vigilia della festa: in mattinata, apertura dei mercatini nel borgo Castello e, soprattutto, inaugurazione della Via della Filosofia tomistica, nei pressi del Parco Archeologico del monte Asprano. In serata, prima dell’accensione dei tradizionali falò, è previsto l’omaggio floreale del sindaco alla statua di san Tommaso nella Chiesa della Ss.ma Annunziata a nome della città.

Il 7 marzo, a partire dalle ore 15, nella sala San Tommaso del Comune di Roccasecca, il Concerto dei docenti dell’indirizzo musicale dell’Istituto Omnicomprensivo di Roccasecca e a seguire, la premiazione del Concorso didattico, “Conosco San Tommaso”.

L’8 marzo, Convegno tomistico, “Il Bene comune. Pensiero Sociale di San Tommaso D’Aquino” presso la Chiesa di Santa Maria Assunta.

Il 15 marzo, nella Chiesa di S. Margherita V.M., presentazione del fumetto “Il piccolo, grande Tommaso D’Aquino” realizzato dall’Associazione araldica Contado D’Aquino APS” e nel pomeriggio concerto dal titolo “La musica sacra dal Gregoriano, al Rinascimento fino ad oggi”. Il 16 marzo, inaugurazione della panchina gigante, la big bench, sul monte Camarda che guarda ai luoghi natali di San Tommaso. Il 6 aprile, inaugurazione “I sentieri del brigante”.

A maggio e giugno, in date ancora da concordare, inaugurazione del murales, “Roccasecca, terra di Santi” e percorsi turistici alla scoperta dei luoghi di San Tommaso.

A luglio, più precisamente il 18, in via Roma, inaugurazione della Campana Monumentale per l’VIII centenario della nascita di San Tommaso D’Aquino realizzata dalla Pontificia fonderia di campane Marinelli di Agnone e intitolazione del Largo Ottavo Centenario. Nella stessa giornata, conferimento dell’onorificenza San Tommaso al professor Giovanni Ventimiglia. A settembre, presentazione del libro di Antonio Marsella, “San Tommaso e la sua attualità”.

“Prepariamoci a vivere insieme questi appuntamenti che rimarranno nella storia della nostra città – ha concluso il sindaco di Roccasecca Giuseppe Sacco – e che la storia ha voluto che fossimo noi a potere vivere in prima persona. Grazie ai sacerdoti e alla diocesi, grazie a tutte le realtà, alle associazioni, grazie per aver permesso di realizzazione questo cartellone. Un grande sforzo per celebrare il Dottore Angelico”.

