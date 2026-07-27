Roccasecca, tutto pronto per la Cenalonga 2026 del 31 luglio

Appuntamento con la serata gastronomica in via Roma organizzata dalla Pro Loco.

Il presidente Torriero: “Buon cibo, animazione e divertimento in uno scenario suggestivo. Venite a Roccasecca, ne vale la pena”.

Una lunga fila di stand gastronomici con le migliori specialità della tradizione locale, musica dal vivo, animazione, stand artigianali e una tavolata che attraverserà lo spettacolare scenario di via Roma, nel cuore del centro storico di Roccasecca. Sono questi gli ingredienti della Cenalonga, l’evento organizzato dalla Pro Loco di Roccasecca che, dopo il successo delle precedenti edizioni, torna venerdì 31 luglio, a partire dalle ore 20.

Giunta alla sua quarta edizione, la manifestazione si svolgerà nella suggestiva cornice della cosiddetta “Piazza Longa” e si avvale del patrocinio del Comune di Roccasecca.

I visitatori potranno scegliere tra un ricco percorso enogastronomico con primi piatti, carne, fritti, specialità di pesce, salsicce, panini, birra artigianale, vino, frutta, dolci, crêpes e tante altre eccellenze del territorio, preparate dalle numerose attività che hanno aderito all’iniziativa.

“La Cenalonga è molto più di un appuntamento culinario – dichiara il presidente della Pro Loco, Fabrizio Torriero –. È un’occasione per valorizzare il nostro centro storico, promuovere Roccasecca e vivere insieme una serata all’insegna della convivialità. Voglio ringraziare tutte le attività che hanno aderito con entusiasmo: la loro numerosa partecipazione dimostra quanto sia forte lo spirito di collaborazione sul territorio. L’invito è sempre lo stesso: venite a Roccasecca, vi aspettiamo per trascorrere insieme una serata di gusto, musica e divertimento”.