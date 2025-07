ROCCASECCA, TUTTO PRONTO PER LA CENALONGA 2025 DEL 31 LUGLIO

Appuntamento con la serata gastronomica in via Roma organizzata dalla Pro Loco. Il presidente Torriero: “Buon cibo, animazione e musica, in uno scenario suggestivo. Venite a Roccasecca, ne vale la pena”.

Una sfilata di postazioni che prepareranno succulente prelibatezze della tradizione locale. E poi musica e animazione. Ma soprattutto una lunghissima tavolata, che verrà apparecchiata nello spettacolare e suggestivo scenario di via Roma a Roccasecca centro.

Sono questi gli ingredienti del format di successo ideato dalla Pro Loco di Roccasecca nel 2023 della Cenalonga, l’appuntamento gastronomico che si svolge nella cosiddetta piazza Longa del centro cittadino, giunto alla terza edizione.

L’evento è in programma giovedì 31 luglio, a partire dalle ore 20 e si avvale del patrocinio del Comune di Roccasecca. A arricchire la serata anche la presenza della musica di Ligabue con la cover Ligabue Tribute.

Carne, primi piatti, fritti, pietanze a base di pesce, birra artigianale, vino, salsicce, panini, frutta, dolci, particolarità locali, e tanto altro ancora aspettano coloro che giovedì sera decideranno di raggiungere la città di San Tommaso e accomodarsi in piazza.

“La Cenalonga è un evento particolare – ha detto il presidente della Pro Loco Fabrizio Torriero – è non solo un momento culinario ma anche di promozione del nostro bellissimo centro e un’occasione per visitare Roccasecca. Volvevo ringraziare tutte le attività che saranno presenti, sono tante a dimostrazione di una collaborazione efficace e l’invito è sempre lo stesso: venite a Roccasecca”.