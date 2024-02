Roccasecca – Trasporto scolastico, il Comune affida subito il servizio dopo l’interruzione da parte del precedente affidatario

Al fine di garantire il trasporto scolastico dopo l’arbitraria interruzione da parte del precedente affidatario, il Comune di Roccasecca, in data odierna, nelle more della definizione della gara d’appalto già in corso, ha affidato il servizio ad un nuovo operatore fino al 6 marzo .spiegano dal Comune: “Nonostante si tratti di un servizio di pubblico interesse che non può essere in nessun caso interrotto perché estensione del diritto allo studio costituzionalmente garantito, la ditta precedentemente incaricata oggi ha arbitrariamente interrotto il trasporto scolastico. Per non creare problemi all’utenza siamo subito intervenuti e abbiamo completato l’iter per la surroga. Tutti gli extracosti verranno addebitati al precedente affidatario, proprio perché un servizio del genere non può essere interrotto”.

“Con la ditta Tribuzio srl è in corso un contenzioso e saranno i Tribunali a stabilire eventuali rapporti dare/avere tra le parti. In ogni caso il servizio non poteva essere in nessun caso interrotto e abbiamo dato mandato ad un legale per mettere in campo tutte le azioni a tutela dei cittadini, dell’Ente e della sua immagine”.

“La ditta che subentra ha tutti i requisiti di serietà e qualità e garantirà il servizio secondo gli standard richiesti. Ci scusiamo con le famiglie e i ragazzi per eventuali disagi arrecati e quelli che eventualmente si potrebbero creare solo nella giornata di domani perchè ci sarà il subentro della nuova ditta che per la prima volta si approccia al territorio. Avevamo invocato senso di responsabilità, che purtroppo non c’è stato. Da domani ci sarà una nuova ditta e siamo certi che finalmente il servizio tornerà ad essere svolto con puntualità ed efficienza”.