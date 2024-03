Roccasecca, terminati in tempo record i lavori di potenziamento dei sistemi antincendio all’asilo nido “Raggi di Sole”

Sono terminati in tempi record i lavori presso l’asilo nido “Raggi di Sole” a Roccasecca. La ditta incaricata ha eseguito celermente gli interventi per l’installazione di un nuovo impianto antincendio, un nuovo pavimento sempre antincendio e una porta tagliafuoco tra la cucina e i locali dove si svolgono le attività dei piccoli frequentanti.

Un intervento complessivo che aumenta i livelli di sicurezza della struttura e ne migliora la qualità e l’offerta per l’utenza.

Soddisfazione è stata espressa dal sindaco Giuseppe Sacco: “Abbiamo investito e stiamo investendo ancora per offrire alle famiglie un asilo moderno, sicuro e funzionale sia sotto l’aspetto strutturale che sotto quello dell’offerta formativa. I risultati ci stanno dando ragione e riscontriamo con favore la soddisfazione dell’utenza. Di questo va dato merito soprattutto alle operatrici, professionali e attente al delicato lavoro che svolgono”.

“E’ nostra intenzione continuare su questa strada tracciata e a breve prenderà il via anche il cantiere per la realizzazione di un nuovo asilo, finanziato dal PNRR per ulteriori posti a disposizione per le nostre famiglie”.

COMUNICATO STAMPA